AKP'nin İstanbul paniği: 'Hiçbir şey çantada keklik değil'

Yaklaşan 31 Mart seçimleri için İstanbul'da rekabet büyüyor. AKP, İstanbul'da hiçbir şeyin çantada keklik olmadığını düşünürken DEM Parti'de Başak Demirtaş'ın adaylıktan çekilmesi ve YRP'nin aday çıkarmasının İmamoğlu'nun elini güçlendireceği düşünülüyor.

Son Güncelleme:
AKP'nin İstanbul paniği: 'Hiçbir şey çantada keklik değil'

Yerel seçimlere az bir süre kala partiler, başta Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere sahada çalışmalarına hız verdi. CHP, İYİ Parti, Cumhur İttifakı Zafer Partisi de İBB başkanlığı için adaylarını açıkladı. Ancak iktidar cephesinde, yapılan son değerlendirmelerde, “İstanbul’da seçimlerin çantada keklik olmadığı” konuşuluyor.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre Cumhur İttifakı’nın ortak adayı Murat Kurum’un “seçim kampanyası sürecini iyi yönettiği ancak kentte İmamoğlu’nun etkisinin de fazla olduğu” ifade ediliyor. Parti içinde İstanbul’da seçimin “neden kolay olmayacağına” yönelik şu görüşler dile getiriliyor:

ESNAF ETKİSİ: CHP’nin yeniden aday gösterdiği mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Trabzonlu olduğuna vurgu yapılıyor. İstanbul’un Karadeniz’den çok göç aldığı ve kentte Karadenizli nüfusunun fazla olduğu kaydedilirken “Karadenizli esnaf İmamoğlu’ndan yana tavır sergileyebilir” değerlendirmeleri yapılıyor.

YRP ‘BÖLÜYOR’: AKP ile YRP arasında uzun süredir özellikle üç büyükşehir üzerinden yerel seçimlerde işbirliği görüşmelerinden “olumlu” bir sonuç çıkmadı ve YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ankara, İstanbul ve İzmir’de kendi adaylarıyla seçime gireceklerini açıkladı. YRP’nin kararı, AKP’de, “Partimizin oylarını böler” sözleriyle değerlendiriliyor.

TÜRKEŞ ATADI: AKP’de Zafer Partisi’nin eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Azmi Karamahmutoğlu’nu aday gösterdiği ve Karamahmutoğlu’nun da aynı Ekrem İmamoğlu gibi Trabzonlu bir isim olması nedeniyle “MHP’nin oylarını etkileyebileceği” konuşuluyor. Karamahmutoğlu’nu, ülkücü seçmenin “MHP’nin kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş’in hayattayken atadığı son Ülkü Ocakları Genel Başkanı” olarak tanıdığına dikkat çekiliyor.

DEMİRTAŞ ÇEKİLDİ: AKP’de, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’ın da adaylıktan çekilmesiyle birlikte “İmamoğlu’nun kazanma şansının arttığı” ileri sürülüyor. DEM Parti’nin de seçimlere bağımsız katılma kararı aldığı ve İstanbul’da aday çıkaracağını açıkladığı anımsatılırken İstanbul’daki Kürt seçmenin bir kısmının “İmamoğlu’na destek vereceği” ifade ediliyor.

KAVUNCU’NUN ÖNÜNDE: İYİ Parti’nin, Buğra Kavuncu’yu aday gösterdiği anımsatılırken AKP’de, “İYİ Partililerin büyük bölümü İmamoğlu’nu destekliyor” değerlendirmesi yapılıyor.

Etiketler
Ekrem İmamoğlu 2024 Yerel Seçimleri Murat Kurum İstanbul
Son Güncelleme:
Orkide daha hızlı nasıl açar? İşte Orkidelerin çok daha iyi büyümesini sağlan yöntem Orkide daha hızlı nasıl açar? İşte Orkidelerin çok daha iyi büyümesini sağlan yöntem
YRP'nin AKP'den istediği iki il ortaya çıktı: '35 ilçe ve iki büyükşehir istedik' YRP'nin AKP'den istediği iki il ortaya çıktı: '35 ilçe ve iki büyükşehir istedik'
AKP ve MHP heyetleri bir araya geliyor: Meclis Üyeleri için 'fermuar sistemi' formülü AKP ve MHP heyetleri bir araya geliyor: Meclis Üyeleri için 'fermuar sistemi' formülü
Dev banka iflasın eşiğine geldi! Finansal zorluklarla karşı karşıya Dev banka iflasın eşiğine geldi! Finansal zorluklarla karşı karşıya
ÇOK OKUNANLAR
Prof. Dr. Naci Görür o ili uyardı: 'Şimdiden bağırıyorum' Prof. Dr. Naci Görür o ili uyardı: 'Şimdiden bağırıyorum'
15 il için sarı kod verildi! Gök gürültülü sağanak geliyor Gök gürültülü sağanak geliyor
Müge Anlı'nın programında şoke eden anlar Müge Anlı'nın programında şoke eden anlar
'500 ve 1000 liralık banknotlara hazır olun' dedi: Atatürk'ün fotoğrafını koymasınlar, istemiyoruz '500 ve 1000 liralık banknotlara hazır olun' dedi: Atatürk'ün fotoğrafını koymasınlar, istemiyoruz
Kredi kartı olan herkesi ilgilendiriyor: Yeni düzenlemeler gelebilir! Kredi kartı olan herkesi ilgilendiriyor: Yeni düzenlemeler gelebilir!