AKP ve MHP heyetleri bir araya geliyor: Meclis Üyeleri için 'fermuar sistemi' formülü

Yerel seçimlere az bir süre kala AKP ve MHP heyetleri bugün 14. kez bir araya gelecek. AKP ve MHP heyetleri, daha önce 30 büyükşehir başta olmak üzere il belediyelerindeki ittifak üzerine bir araya gelmişti.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre heyetlerin bugünkü görüşmesinde masada belediye meclis üyelikleri olacak. Belediye meclis üyeliklerinde ise 2019 yılındaki gibi “fermuar sistemin uygulanacağı” belirtiliyor.

Fermuar sisteme göre partiler, belediye meclis üyeliklerinde “ortak liste” ile seçime girecek. Listede ise bir AKP’li, bir MHP’li isim, listede yer alacak. Ancak fermuar sistemi uygulamasında AKP ve MHP, gerek 2019 yılındaki yerel seçimlerde gerekse 14 Mayıs’taki milletvekilliği seçimlerindeki partilerin oy oranlarını da dikkat alacak.

11 İLDE ‘DEPREM’ ETKİSİ

İki partinin özellikle 6 Şubat’taki iki büyük depremden etkilenen 11 ildeki belediye meclis üyelikleri listesinde de adaylarda bazı kriterler arayacağı ifade ediliyor. AKP ve MHP’nin, özellikle depremlerde ağır hasar alan Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş’taki belediye meclis üyelerinin “inşaat mühendisi, şehir plancısı, mimar” gibi meslekten olmalarına “özen göstereceği” ifade ediliyor.

AKP heyeti ayrıca bugün BBP temsilcileriyle de bir araya gelecek. AKP’nin DSP ile de görüşeceği belirtilirken BBP ve DSP ile de belediye meclis üyelikleriyle ilgili ittifak yapılacağı ifade edildi.