Sanal ilişki ona gelir kapısı oldu! Kocası izin veriyor: 10 dakikada bin dolar kazanıyor

Avustralya'nın Queensland eyaletinde diş hekimi olarak çalışan Sharna Beckman, kariyer değişikliğine gitti. Mesleğini değiştiren Beckman’ın hayatı değişti. Beckman, kazandığı yüz binlerce dolarla artık dünyayı geziyor, aynı zamanda para kazanmaya devam ediyor.

Instagram'da on binlerce takipçisi olan Beckman birkaç yıl önce evlendi. Beckman, sanal sevgilileri sayesinde 10 dakikada 1000 dolar yani yaklaşık 30 bin lira kazanıyor.

Beckman, eşi Ricky’nin bu işi başlarda reddettiğini ancak daha sonra sorun etmediğini artık kendisine destek olduğunu da söyledi.

Ricky ise başlarda eşinin başka erkeklerle konuşmasından rahatsız olduğunu dile getirerek "Çok tartışma yaşadık, bana güven verdi ben de rahatladım, artık sorun etmiyorum" dedi.

Sharna Beckman ayrıca sanal sevgilileriyle olan konuşmalarının normal sevgililerinden farklı olmadığını belirtti ve bu erkeklerle gerçek hayatta buluşmadığını şu sözlerle ifade etti:

"Gerçek hayatta buluşmak istediklerinde sınırlarımı çiziyorum, bu olmaz. Telefonda çok zaman geçiriyorum zaten, dışarıda bu insanlarla görüşmem yoğunluktan dolayı mümkün değil"

Sharna Beckman ayrıca ilişkisini güçlü tutmak için kocasıyla da sık sık vakit geçirdiğini ve onu ihmal etmediğini belirtiyor. Sharna bu durumla ilgili "Biz dünyayı gezerken onlarla da iletişim halindeyiz, yaşam tarzımıza saygı duyuyorlar" dedi. Ricky ise bu durumu "Birbirimizle olduğumuz sürece sorun yok, onlarla konuşabilir hem en iyi arkadaş hem de bir partner gibi" sözleriyle değerlendirdi.