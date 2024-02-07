CHP adaylarını tamamlıyor; Tanıtım için tarih verildi

CHP, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak adaylarını, 18 Şubat'ta düzenlenecek toplantıyla tanıtacak.

CHP adaylarını tamamlıyor; Tanıtım için tarih verildi

Yerel seçimlere 2 ay kala CHP'nin seçim hazırlıkları sürüyor. Bugüne kadar 965 seçim çevresi için adaylarını belirleyen CHP'de, son Parti Meclisi (PM) ise 12 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

Son PM'de, Ankara'nın Çankaya ilçesi başta olmak üzere kalan İstanbul ilçeleri ile diğer ilçe ve belde adayları belirlenecek.

Partinin aday tanıtım toplantısı 18 Şubat Pazar günü Ankara Spor Salonu'nda yapılacak.

Toplantıya adayların yanı sıra eski genel başkanlar, milletvekilleri, il başkanları ve partililer katılacak.

Etiketler
CHP 2024 Yerel Seçimleri
AKP'nin aday tanıtım toplantısında dikkat çeken anlar: AKP'li adaylar MHP'li adayı aralarına almadı AKP'nin aday tanıtım toplantısında dikkat çeken anlar
Can Yaman'ın son halini görenler korktu! Neden bu kadar değişti? Can Yaman'ın son halini görenler korktu! Neden bu kadar değişti?
Ali Babacan'dan Mehmet Özhaseki'ye tepki Ali Babacan'dan Mehmet Özhaseki'ye tepki
Sinirlendiklerinde ne yaptıklarını bilmiyorlar.... En öfkeli 3 burç Sinirlendiklerinde ne yaptıklarını bilmiyorlar.... En öfkeli 3 burç
ÇOK OKUNANLAR
Mart ayına kadar şansı dönecek 5 burç açıklandı: Kariyerlerinde sıçrama yapacaklar, paraya para demeyecekler Mart ayına kadar şansı dönecek 5 burç açıklandı
Son anket sonucunu canlı yayında açıkladı: 'İki şeye çok şaşırdım...' Son anket sonucunu canlı yayında açıkladı: 'İki şeye çok şaşırdım...'
Başak Demirtaş İstanbul için aday olmayacak: 5 Şubat'ta gelişmeler hakkında bilgilendirildim; DEM Parti'yle görüş birliğine vardık Başak Demirtaş İstanbul için aday olmayacak: 'DEM Parti'yle görüş birliğine vardık'
Meteoroloji'den uyarı: Kar ve sağanak geliyor! Meteoroloji'den uyarı: Kar ve sağanak geliyor!
FourFourTwo dergisi dünyanın en büyük 32 kulübünü açıkladı: Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kaçıncı sırada? FourFourTwo dergisi dünyanın en büyük 32 kulübünü açıkladı