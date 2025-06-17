Cumhuriyet Savcısı Erdal Akdağ ile Milletvekili Aslıhan Bozatemur Dünyaevine Girdi

Ankara Batı Adliyesi Cumhuriyet Savcısı Erdal Akdağ ile Avusturya Viyana Eyalet Milletvekili Aslıhan Bozatemur, Gölbaşı’nda düzenlenen nikâh töreniyle evlendi. Çiftin düğünü, yargı ve güvenlik camiasından isimlerin yanı sıra diplomatik çevrelerin de katılımıyla gerçekleşti.

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Cumhuriyet Savcısı Erdal Akdağ ile Milletvekili Aslıhan Bozatemur Dünyaevine Girdi
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Gölbaşı’ndaki bir düğün salonunda düzenlenen törende, Ankara bürokrasisinden çok sayıda davetli hazır bulundu. Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Gürsel Dönmez de törene katılan isimler arasında yer aldı. Büyükelçi Gürsel Dönmez yaptığı konuşmada, iki önemli görevi yürüten ismin evliliğinin, Türkiye ile Avusturya’daki Türk toplumu açısından sembolik bir anlam taşıdığını vurguladı.

“TÜRK TOPLUMU ADINA UMUT VERİCİ”

Gürsel Dönmez, savcı Erdal Akdağ ile milletvekili Aslıhan Bozatemur’un birlikteliğinin yalnızca kişisel değil, aynı zamanda kültürel bağları da pekiştirecek bir adım olduğunu belirtti. Evliliğin, iki ülke arasındaki ilişkilerde köprü rolü oynayabileceğini ifade etti.

ÇİFTTEN DAVETLİLERE TEŞEKKÜR

Törende konuşan Erdal Akdağ ve Aslıhan Bozatemur çifti, bu özel günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan davetlilere teşekkür etti. Çift, hayatlarının en anlamlı anlarını dostları ve sevdikleriyle paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

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Kaynak: AA

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