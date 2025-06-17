32 Yıllık Motor Ustası Tek Tek Sıraladı: En Sağlam Dizel Motorlar Belli Oldu

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Otomobil kullanıcıları için dayanıklılık ve bakım maliyeti her zaman öncelikli konular arasında yer alıyor. Dizel motorlar ise yüksek tork gücü ve uzun ömürleri sayesinde tercih sebebi olmaya devam ediyor. Bu alanda 32 yıllık tecrübeye sahip motor ustası Sami Yalken, en az arıza çıkaran ve uzun ömürlü olduğunu gözlemlediği 6 dizel motoru paylaştı.

Ankara’da kendi motor mekanik atölyesini işleten Yalken, yıllar içinde binlerce araçla çalıştıktan sonra, “anahtar değmeden milyon kilometre gidebilecek” kadar sağlam olarak tanımladığı motorları açıkladı.

YILLARIN TECRÜBESİ TEK TEK SIRALADI

Yalken'in listesindeki motorlar arasında yalnızca Alman ya da Japon üreticiler değil, zaman zaman kullanıcılar tarafından küçümsenen ancak sahada oldukça sağlam çıkan yerli üretim motorlar da bulunuyor. Özellikle Fiat’ın Türkiye’de yaygın olan 1.3 Multijet motoruna özel bir vurgu yapılıyor.

İşte usta elinden çıkan o 6 dizel motor listesi (sıralama rastgele yapılmıştır):

Opel 1.3 CDTI: Uzun yıllardır birçok Opel modelinde yer alan bu motor, düşük yakıt tüketimi ve uzun ömrüyle öne çıkıyor.

Hyundai 1.6 CRDi: Güney Kore menşeli bu motor, özellikle son nesillerde yüksek performansla birlikte sessiz çalışma özelliğiyle de dikkat çekiyor.

Fiat 1.3 Multijet: Türkiye’de üretimi yapılan ve birçok markada kullanılan bu motor, hem dayanıklılığı hem de yedek parça kolaylığıyla öne çıkıyor.

Renault 1.5 dCi: Yıllardır Dacia ve Renault modellerinde kullanılan bu motor, ekonomik tüketimi ve sağlamlığı ile tercih ediliyor.

Volkswagen 2.0 TDI: Güçlü tork ve performansıyla öne çıkan bu motor, uzun ömürlü ve yüksek kilometreye dayanıklı olmasıyla biliniyor.

Toyota 1.4 D-4D: Sessiz ve sarsıntısız çalışmasıyla tanınan bu motor, düşük bakım ihtiyacı sayesinde usta ellerden tam not alıyor.

DİZEL SEVERLERİN RADARINDA OLMALI

Sami Yalken, bu motorların düzenli bakım yapıldığı sürece ciddi bir arıza vermediğini, hatta bazı modellerin milyon kilometreyi devirdiğini belirtiyor. Ayrıca, dizel motorların doğru kullanım ve periyodik kontrollerle uzun yıllar hizmet edebileceğini vurguluyor.

Kaynak: Haber Merkezi