Ne İzmir Ne Antalya Ne Muğla! İstanbul'un En Güvenli ve Ucuz Plajları Belli Oldu
İstanbul’da yaz aylarının gelmesiyle birlikte denize girilebilecek güvenli alanlar açıklandı. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında kent genelinde 97 ayrı noktada yüzme alanı tespit edildi. Bu alanlar, hem sağlık hem de güvenlik kriterlerine göre değerlendirildi.
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner’in açıklamasına göre, belirlenen yüzme bölgelerinde 15 günde bir düzenli olarak mikrobiyolojik ve kimyasal analizler yapılıyor. Bu analizler sayesinde vatandaşların gönül rahatlığıyla denize girebileceği alanlar belirlenmiş durumda. Güner, "Rüzgar yönü, akıntılar, kanalizasyon deşarjları gibi etkenlerin sürekli takip edildiği bu alanlar dışında denize girilmesini kesinlikle önermiyoruz" uyarısında bulundu.
İSTANBUL'UN EN GÜVENLİ PLAJLARI AÇIKLANDI
Belirlenen yüzme alanları, İstanbul’un farklı bölgelerine yayılmış durumda. Özellikle Adalar’da (Büyükada, Heybeliada, Kınalıada ve Burgazada), Şile, Ağva, Riva, Kilyos, Florya, Menekşe ve Tuzla gibi sahil bölgeleri bu yıl da güvenli plaj listesinde yer alıyor.
Öne çıkan bazı güvenli yüzme noktaları şöyle:
Adalar: Büyükada Nakibey, Yörükali, Halik Koyu, Heybeliada Sadıkbey ve Su Sporları Kulübü önü
Avrupa Yakası: Florya Güneş Plajı, Menekşe Plajı, Büyükçekmece, Kumburgaz, Gürpınar
Karadeniz Kıyısı: Riva Plajı, Çilingoz Tabiat Parkı, Kısırkaya, Gümüşdere, Demirciköy Uzunya
Asya Yakası: Caddebostan Plajı, Suadiye, Tuzla Halk Plajı
Şile Bölgesi: Uzunkum, Ayazma, Ağlayankaya, Akçakese gibi doğayla iç içe koylar ve halk plajları
Vatandaşlar, yüzme alanlarına ilişkin güncel su kalitesi verilerine Sağlık Bakanlığı’nın yuzme.saglik.gov.tr adresinden erişebiliyor.
DENİZE GİRMEDEN ÖNCE DİKKAT
Yetkililer, yalnızca resmi olarak belirlenmiş plajlarda denize girilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Söz konusu duruma ilişkin Güner, “Bu alanların dışındaki bölgelerde denize girilmesi hem sağlık hem de güvenlik açısından ciddi riskler barındırabilir. Rüzgar yönü, akıntılar, kanalizasyon deşarjları gibi etkenlerin sürekli takip edildiği bu alanlar dışında denize girilmesini kesinlikle önermiyoruz” dedi.