Ne İzmir Ne Antalya Ne Muğla! İstanbul'un En Güvenli ve Ucuz Plajları Belli Oldu

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner’in açıklamasına göre, belirlenen yüzme bölgelerinde 15 günde bir düzenli olarak mikrobiyolojik ve kimyasal analizler yapılıyor. Bu analizler sayesinde vatandaşların gönül rahatlığıyla denize girebileceği alanlar belirlenmiş durumda. Güner, "Rüzgar yönü, akıntılar, kanalizasyon deşarjları gibi etkenlerin sürekli takip edildiği bu alanlar dışında denize girilmesini kesinlikle önermiyoruz" uyarısında bulundu.