Türkiye'nin Döner Kralı İflasın Eşiğinde: 250 Şubesi Kapanma Tehlikesiyle Karşı Karşıya

ALACAKLILARA 7 GÜNLÜK İTİRAZ HAKKI

Öte yandan, konkordato ilanının ardından alacaklılara da yasal haklar tanındı. İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün içinde dilekçeyle mahkemeye başvurarak itiraz etme imkânı sunuldu. Ancak bu itirazların kabul edilmesi için somut delillerle desteklenmesi gerekiyor.

Yıllardır Türkiye’nin pek çok noktasında döner sektöründe faaliyet gösteren Ekrem Coşkun Döner’in bu süreci nasıl yöneteceği, piyasalar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.