Türkiye'nin Döner Kralı İflasın Eşiğinde: 250 Şubesi Kapanma Tehlikesiyle Karşı Karşıya
250 şubesi bulunan Türkiye'nin döner kralı Ekrem Coşkun Döner, mali darboğaz nedeniyle konkordato ilan etti. Şirketin tüm mal varlığına devir yasağı getirildi, icra işlemleri askıya alındı.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye genelinde yaklaşık 250 şubesiyle hizmet veren Ekrem Coşkun Döner, yaşadığı mali zorluklar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu. Mahkeme tarafından kabul edilen başvurunun ardından şirkete geçici mühlet tanındı.
MALLARIN DEVREDİLMESİ YASAKLANDI
Konkordato süreci kapsamında Ekrem Coşkun Gıda ve şirket ortaklarına bazı kısıtlamalar getirildi. Bu doğrultuda, hem şirketin hem de ortakların taşınır ve taşınmaz mallarının devri yasaklandı. Ayrıca mahkeme izni olmadan rehin verme, kefalet altına girme, ekipman devri ya da bağış gibi işlemler yapılamayacak.
İCRA TAKİPLERİ DURDURULDU
İcra ve İflas Kanunu çerçevesinde alınan karar doğrultusunda, şirkete yönelik tüm haciz ve icra işlemleri geçici olarak durduruldu. Bu adımın, şirketin mali açıdan yeniden yapılanmasına zaman tanıması ve alacaklılarla uzlaşma zemini oluşturması bekleniyor.
ALACAKLILARA 7 GÜNLÜK İTİRAZ HAKKI
Öte yandan, konkordato ilanının ardından alacaklılara da yasal haklar tanındı. İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün içinde dilekçeyle mahkemeye başvurarak itiraz etme imkânı sunuldu. Ancak bu itirazların kabul edilmesi için somut delillerle desteklenmesi gerekiyor.
Yıllardır Türkiye’nin pek çok noktasında döner sektöründe faaliyet gösteren Ekrem Coşkun Döner’in bu süreci nasıl yöneteceği, piyasalar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.