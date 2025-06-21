THY Avrupa Devine Ortak Oluyor

GÜÇLÜ BİR PAZARA ERİŞİM SAĞLAYABİLİR

Türk Hava Yolları ile Air Europa arasında halihazırda bir kod paylaşımı anlaşması bulunuyor. Bu ortaklık, THY'nin İspanyol taşıyıcıyla daha derin iş birliklerine gitmesini kolaylaştırabilir. Öte yandan Air Europa’nın gelirlerinin %25’ten fazlası Avrupa uçuşlarından geliyor; bu da kıta genelinde güçlü bir pazara erişim sağlayabilecek stratejik bir ortaklık fırsatı anlamına geliyor.