THY Avrupa Devine Ortak Oluyor
Türk Hava Yolları (THY), Avrupa havacılık pazarında etkisini artırmak için önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Edinilen bilgilere göre THY, İspanya merkezli havayolu şirketi Air Europa’da azınlık hissesi satın almak için teklif hazırlığında. Sürecin Temmuz ayı başında netleşmesi bekleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Air Europa’nın sahibi konumundaki Globalia Holding ile ilgilenen tek şirket Türk Hava Yolları değil. Avrupa’nın önde gelen havayolları Lufthansa ve Air France-KLM grubu da İspanyol taşıyıcının hisseleriyle yakından ilgileniyor. Uluslararası kaynaklara göre, bağlayıcı tekliflerin Temmuz ayının ilk haftasında sunulması planlanıyor.
GÜÇLÜ BİR PAZARA ERİŞİM SAĞLAYABİLİR
Türk Hava Yolları ile Air Europa arasında halihazırda bir kod paylaşımı anlaşması bulunuyor. Bu ortaklık, THY'nin İspanyol taşıyıcıyla daha derin iş birliklerine gitmesini kolaylaştırabilir. Öte yandan Air Europa’nın gelirlerinin %25’ten fazlası Avrupa uçuşlarından geliyor; bu da kıta genelinde güçlü bir pazara erişim sağlayabilecek stratejik bir ortaklık fırsatı anlamına geliyor.
YENİ AVRUPA HAMLESİ
THY’nin bu adımı, küresel ölçekte rekabet ettiği havayolu devleriyle aynı kulvarda güçlü bir varlık gösterme hedefinin önemli bir parçası olarak görülüyor. Olası bir hisse alımı, şirketin Avrupa ağını genişletme planlarını hızlandırabilir.
Kararın Temmuz başında netleşmesi beklenirken, Türk Hava Yolları’nın atacağı adım, hem Türk havacılık sektörü hem de Avrupa pazar dengeleri açısından yakından takip ediliyor.