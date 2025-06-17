Instagram’da Gizli Profile Nasıl Bakılır? Uzmanlar Uyardı, Sakın Bunu Yapmayın

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Instagram kullanıcılarının en çok merak ettiği konulardan biri, gizli hesaplara erişim sağlanıp sağlanamayacağı. Özellikle merak edilen profillerin gizli olması, bazı kullanıcıları alternatif yollar aramaya itiyor. Ancak siber güvenlik uzmanları bu konuda son derece ciddi uyarılarda bulunuyor. Gizli hesapları gösterdiğini iddia eden araçlar büyük bir güvenlik riski taşıyor.

“GİZLİ PROFİLLERİ GÖSTERİYOR” DİYE SUNULAN ARAÇLAR TUZAK OLABİLİR

Son dönemde internette ve bazı mobil platformlarda "Instagram gizli hesapları görüntüleyin" şeklinde reklamlarla karşımıza çıkan yazılımlar, kullanıcıların ilgisini çekiyor. Ancak bu tür araçların çoğunun temel amacı kişisel bilgileri ele geçirmek. Kimlik hırsızlığı, hesap çalma ve dolandırıcılık gibi tehlikeler bu araçlarla birlikte geliyor.

UZMANLAR AÇIKLADI: HEM GÜVENLİK HEM YASAL RİSK VAR

Siber güvenlik uzmanları, bu uygulamalara yönelmenin yalnızca kişisel verilerinizi tehlikeye atmakla kalmadığını, aynı zamanda Instagram’ın kullanım koşullarını da ihlal ettiğini söylüyor. Bu tür üçüncü parti uygulamaları kullanmak, hesabın geçici ya da kalıcı olarak kapatılmasına yol açabiliyor.

INSTAGRAM NE DİYOR?

Instagram’ın açıkça belirttiği gizlilik politikalarına göre, gizli bir kullanıcıyı yalnızca takip isteğini kabul edenler görebilir. Yani bir kişinin gizli profilini görüntülemenin tek yasal ve güvenli yolu, o kişiden onay almak. Bunun dışındaki tüm yöntemler hem etik dışı hem de yasadışı uygulamalara kapı aralayabiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi