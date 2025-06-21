Jeopolitik Gerilimler Borsayı Etkiledi: Haftanın Kazandıran Yatırım Aracı Belli Oldu
Küresel ölçekte artan jeopolitik gerilimler, finansal piyasalarda dalgalanmalara neden olurken, Borsa İstanbul da bu oynaklıktan nasibini aldı. Haftalık veriler doğrultusunda yatırımcıların tercih ettiği araçlar arasında yalnızca belirli alanlar kazanç sağladı.
Kaynak: Haber Merkezi
BIST 100 endeksi, haftalık işlemlerde en düşük 9.092,69, en yüksek 9.434,14 puanı gördü. Ancak haftanın kapanışı önceki haftaya göre yüzde 1,17’lik düşüşle 9.203,37 puandan gerçekleşti. Bu gerilemede küresel piyasalardaki belirsizliklerin yanı sıra yatırımcıların temkinli tutumu etkili oldu.
ALTINDA İKİ HAFTANIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ GÖRÜLDÜ
Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram fiyatı hafta genelinde yüzde 1,24 azalarak 4.296 TL'ye, cumhuriyet altını ise yüzde 1,25 düşüşle 29.033 TL'ye geriledi.
Geçen hafta 7.290 TL seviyesinde olan çeyrek altın da bu hafta 7.196 TL’ye düştü. Altındaki bu geri çekilme, yatırımcının güvenli liman tercihini farklı enstrümanlara yönlendirmesiyle açıklandı.
DOLAR VE EURO YÜKSELDİ
Jeopolitik risklerin etkisiyle dolar/TL haftayı yüzde 0,58 artışla 39,6680, euro/TL ise yüzde 0,46 yükselişle 45,7470 seviyelerinde tamamladı. Dövizdeki bu kısmi yükseliş, altın ve borsadaki kayıpların aksine yatırımcısına sınırlı kazanç sundu.
FONLARDA KAYIP YAŞANDI
Yatırım fonları haftalık bazda yüzde 0,67, emeklilik fonları ise yüzde 1,24 oranında değer kaybetti. Ancak fonlar içerisinde en çok kazandıran kategori yüzde 0,86’lık getiriyle "para piyasası fonları" oldu.
HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRANI BELLİ OLDU
Altın ve borsa yatırımcısını üzerken, haftanın tek kazandıranı para piyasası fonları oldu. Uzmanlar, jeopolitik belirsizliklerin sürdüğü bu dönemde yatırım kararlarında risk yönetiminin önemine dikkat çekiyor. Önümüzdeki hafta piyasalarda yönün, özellikle dış gelişmelere bağlı olarak şekillenmesi bekleniyor.