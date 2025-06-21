Jeopolitik Gerilimler Borsayı Etkiledi: Haftanın Kazandıran Yatırım Aracı Belli Oldu

Küresel ölçekte artan jeopolitik gerilimler, finansal piyasalarda dalgalanmalara neden olurken, Borsa İstanbul da bu oynaklıktan nasibini aldı. Haftalık veriler doğrultusunda yatırımcıların tercih ettiği araçlar arasında yalnızca belirli alanlar kazanç sağladı.

Kaynak: Haber Merkezi

Borsa İstanbul Altın fiyatları
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Jeopolitik Gerilimler Borsayı Etkiledi: Haftanın Kazandıran Yatırım Aracı Belli Oldu - Resim: 1

BIST 100 endeksi, haftalık işlemlerde en düşük 9.092,69, en yüksek 9.434,14 puanı gördü. Ancak haftanın kapanışı önceki haftaya göre yüzde 1,17’lik düşüşle 9.203,37 puandan gerçekleşti. Bu gerilemede küresel piyasalardaki belirsizliklerin yanı sıra yatırımcıların temkinli tutumu etkili oldu.

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Jeopolitik Gerilimler Borsayı Etkiledi: Haftanın Kazandıran Yatırım Aracı Belli Oldu - Resim: 2

ALTINDA İKİ HAFTANIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ GÖRÜLDÜ

Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram fiyatı hafta genelinde yüzde 1,24 azalarak 4.296 TL'ye, cumhuriyet altını ise yüzde 1,25 düşüşle 29.033 TL'ye geriledi.
Geçen hafta 7.290 TL seviyesinde olan çeyrek altın da bu hafta 7.196 TL’ye düştü. Altındaki bu geri çekilme, yatırımcının güvenli liman tercihini farklı enstrümanlara yönlendirmesiyle açıklandı.

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Jeopolitik Gerilimler Borsayı Etkiledi: Haftanın Kazandıran Yatırım Aracı Belli Oldu - Resim: 3

DOLAR VE EURO YÜKSELDİ

Jeopolitik risklerin etkisiyle dolar/TL haftayı yüzde 0,58 artışla 39,6680, euro/TL ise yüzde 0,46 yükselişle 45,7470 seviyelerinde tamamladı. Dövizdeki bu kısmi yükseliş, altın ve borsadaki kayıpların aksine yatırımcısına sınırlı kazanç sundu.

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Jeopolitik Gerilimler Borsayı Etkiledi: Haftanın Kazandıran Yatırım Aracı Belli Oldu - Resim: 4

FONLARDA KAYIP YAŞANDI

Yatırım fonları haftalık bazda yüzde 0,67, emeklilik fonları ise yüzde 1,24 oranında değer kaybetti. Ancak fonlar içerisinde en çok kazandıran kategori yüzde 0,86’lık getiriyle "para piyasası fonları" oldu.

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Jeopolitik Gerilimler Borsayı Etkiledi: Haftanın Kazandıran Yatırım Aracı Belli Oldu - Resim: 5

HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRANI BELLİ OLDU

Altın ve borsa yatırımcısını üzerken, haftanın tek kazandıranı para piyasası fonları oldu. Uzmanlar, jeopolitik belirsizliklerin sürdüğü bu dönemde yatırım kararlarında risk yönetiminin önemine dikkat çekiyor. Önümüzdeki hafta piyasalarda yönün, özellikle dış gelişmelere bağlı olarak şekillenmesi bekleniyor.

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