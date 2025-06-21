Jeopolitik Gerilimler Borsayı Etkiledi: Haftanın Kazandıran Yatırım Aracı Belli Oldu

HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRANI BELLİ OLDU

Altın ve borsa yatırımcısını üzerken, haftanın tek kazandıranı para piyasası fonları oldu. Uzmanlar, jeopolitik belirsizliklerin sürdüğü bu dönemde yatırım kararlarında risk yönetiminin önemine dikkat çekiyor. Önümüzdeki hafta piyasalarda yönün, özellikle dış gelişmelere bağlı olarak şekillenmesi bekleniyor.