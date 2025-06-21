Dünyanın En İyi Restoranları Belli Oldu: Zirvedeki Mekan Herkesi Şaşırttı

SEKTÖRÜN DEVLERİ OYLADI

Her yıl olduğu gibi bu yılki sıralama da “Dünyanın En İyi 50 Restoran Akademisi”ne bağlı 1100’den fazla uzman tarafından belirlendi. Bu uzmanlar arasında ünlü şefler, yemek yazarları ve restoran eleştirmenleri yer alıyor.

Bir restorana yalnızca bir kez birincilik verilebiliyor. Bu ödülü kazananlar, daha sonra “Tüm Zamanların En İyileri” listesine dahil ediliyor. Bu prestijli kulüpte Kopenhag’daki Noma ve Geranium, New York’taki Eleven Madison Park, Fransa’daki Mirazur, İtalya’daki Osteria Francescana ve geçen yılın kazananı Barselona’daki Disfrutar gibi ünlü restoranlar bulunuyor.