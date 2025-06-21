Dünyanın En İyi Restoranları Belli Oldu: Zirvedeki Mekan Herkesi Şaşırttı
"Dünyanın En İyi 50 Restoran Akademisi"ne bağlı 1100’den fazla uzman tarafından en iyi restoranlar listesi açıklandı. Geçtiğimiz yıl 5. sırada yer alan restoran bu yıl zirveye yerleşti.
Kaynak: Haber Merkezi
Gastronomi dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan “Dünyanın En İyi 50 Restoranı” listesi açıklandı. Paris, Londra ve New York gibi gastronomi merkezlerini geride bırakan zirve ismi, bu yıl Güney Amerika'dan çıktı.
SEKTÖRÜN DEVLERİ OYLADI
Her yıl olduğu gibi bu yılki sıralama da “Dünyanın En İyi 50 Restoran Akademisi”ne bağlı 1100’den fazla uzman tarafından belirlendi. Bu uzmanlar arasında ünlü şefler, yemek yazarları ve restoran eleştirmenleri yer alıyor.
Bir restorana yalnızca bir kez birincilik verilebiliyor. Bu ödülü kazananlar, daha sonra “Tüm Zamanların En İyileri” listesine dahil ediliyor. Bu prestijli kulüpte Kopenhag’daki Noma ve Geranium, New York’taki Eleven Madison Park, Fransa’daki Mirazur, İtalya’daki Osteria Francescana ve geçen yılın kazananı Barselona’daki Disfrutar gibi ünlü restoranlar bulunuyor.
5'İNCİ SIRADAN ZİRVEYE YERLEŞTİ
İtalya’nın Torino kentinde düzenlenen törenle açıklanan listede, Peru’nun başkenti Lima’da hizmet veren Maido isimli restoran, 2024’ün en iyi restoranı unvanını kazandı. Geçtiğimiz yıl 5. sırada yer alan Maido, bu yıl listenin zirvesine oturarak büyük bir çıkış yaptı.
İşte Dünyanın En İyi 50 Restoranı
1. Maido (Lima, Peru)
2. Asador Etxebarri (Atxondo, Spain)
3. Quintonil (Mexico City, Mexico)
4. Diverxo (Madrid, Spain)
5. Alchemist (Copenhagen, Denmark)
6. Gaggan (Bangkok, Thailand)
7. Sézanne (Tokyo, Japan)
8. Table by Bruno Verjus (Paris, France)
9. Kjolle (Lima, Peru)
10. Don Julio (Buenos Aires, Argentina)
11. Wing (Hong Kong)
12. Atomix (New York City)
13. Potong (Bangkok)
14. Plénitude (Paris, France)
15. Ikoyi (London, England)
16. Lido 84 (Gardone Riviera, Italy)
17. Sorn (Bangkok, Thailand)
18. Reale (Castel di Sangro, Italy)
19. The Chairman (Hong Kong)
20. Atelier Moessmer Norbert Niederkofler (Brunico, Italy)
21. Narisawa (Tokyo, Japan)
22. Suhring (Bangkok, Thailand)
23. Boragó (Santiago, Chile)
24. Elkano (Getaria, Spain)
25. Odette (Singapore)
26. Mérito (Lima, Peru)
27. Trèsind Studio (Dubai, UAE)
28. Lasai (Rio de Janeiro, Brazil)
29. Mingles (Seoul, South Korea)
30. Le Du (Bangkok, Thailand)
31. Le Calandre (Rubano, Italy)
32. Piazza Duomo (Alba, Italy)
33. Steirereck (Vienna, Austria)
34. Enigma (Barcelona, Spain)
35. Nusara (Bangkok, Thailand)
36. Florilège (Tokyo, Japan)
37. Orfali Bros (Dubai, UAE)
38. Frantzén (Stockholm, Sweden)
39. Mayta (Lima, Peru)
40. Septime (Paris, France)
41. Kadeau (Copenhagen, Denmark)
42. Belcanto (Lisbon, Portugal)
43. Uliassi (Senigallia, Italy)
44. La Cime (Osaka, Japan)
45. Arpege (Paris, France)
46. Rosetta (Mexico City, Mexico)
47. Vyn (Skillinge, Sweden)
48. Celele (Cartagena, Colombia)
49. Kol (London, England)
50. Restaurant Jan (Munich, Germany)