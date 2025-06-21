Bakan Duyurdu: Kiracılar Derin Bir 'Ohh' Diyecek! 81 İlde Tüm Ev Sahipleri Yandı

BELGEYE TARİH ATILMASI ADLİ TIP TARAFINDAN TESPİT EDİLİYOR

Tunç, kiracının elinde belge bulunması halinde itiraz şansının daha da güçlendiğini belirterek, "Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesi, bir belgedeki tarihin sonradan yazılıp yazılmadığını tespit edebiliyor. Ancak bu yüzde yüz garanti değil. Bu nedenle, belgenin fotoğrafını çekmek ve belgelemek kiracının lehine olur" dedi.