Bakan Duyurdu: Kiracılar Derin Bir 'Ohh' Diyecek! 81 İlde Tüm Ev Sahipleri Yandı
Adalet Bakanı Tunç’tan milyonlarca kiracıya kritik uyarı geldi. Aynı gün imzalanan tahliye taahhütnamesi geçersiz sayılıyor. Bakan Tunç, tahliye taahhüdünün kira sözleşmesinden sonra bir tarihte imzalanması gerektiğini belirterek sonradan tarih atılan belgelere karşı kiracının itiraz hakkının bulunduğunu söyledi.
Kaynak: Haber Merkezi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ev sahipleri ile kiracılar arasında sıklıkla kriz yaratan boş tarihli tahliye taahhütnameleriyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tunç, tahliye taahhüdünün geçerli olabilmesi için kira sözleşmesinden sonraki bir tarihte imzalanmış olması gerektiğini vurgulayarak sonradan tarih atılan belgelere karşı kiracının itiraz hakkının bulunduğunu söyledi.
KİRA SÖZLEŞMESİYLE TAHLİYE TAAHÜDÜ AYNI TARİHLİ İSE GEÇERSİZ SAYILIR
Son yıllarda artan kiracı ev sahibi uyuşmazlıklarında önemli bir konu haline gelen boş bırakılmış tahliye taahhütnameleri hakkında konuşan Bakan Tunç, ev sahibinin belgeye sonradan tarih atması durumunda kiracının itiraz hakkı bulunduğunu belirtti.
"Kiracılar eve girebilmek için çoğu zaman her belgeyi imzalamak zorunda kalabiliyor. Hukuk sistemi bunu gözetiyor ve kira sözleşmesiyle aynı gün imzalanan tahliye taahhütnamelerini geçersiz kabul ediyor" diyen Tunç, geçerli bir taahhütnamenin kira sözleşmesinden sonra, bağımsız bir tarihte imzalanmış olması gerektiğinin altını çizdi.
BELGEYE TARİH ATILMASI ADLİ TIP TARAFINDAN TESPİT EDİLİYOR
Tunç, kiracının elinde belge bulunması halinde itiraz şansının daha da güçlendiğini belirterek, "Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesi, bir belgedeki tarihin sonradan yazılıp yazılmadığını tespit edebiliyor. Ancak bu yüzde yüz garanti değil. Bu nedenle, belgenin fotoğrafını çekmek ve belgelemek kiracının lehine olur" dedi.
TAHLİYE TAAHHÜDÜNÜN E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILMASI GÜNDEMDE
Tahliye taahhütnamelerinin noter ya da e-Devlet üzerinden yapılmasının sorunları azaltıp azaltmayacağı sorusuna da yanıt veren Tunç, "Noterde yapılması ev sahiplerini çekimser bırakabilir. Çünkü çıkartma süreci zorlaşır, bu da kiralık konut arzını etkileyebilir. Ancak e-Devlet üzerinden yapılması, sürecin daha şeffaf ve amacına uygun hale gelmesini sağlayabilir" ifadelerini kullandı.