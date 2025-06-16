Karne Haftasında Yoklama Alınıyor mu? Okullarda Son Hafta Devamsızlık Yapılır mı?

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Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, öğrencilerin okula son haftaya kadar düzenli devam etmeleri gerektiğini hatırlatıyor. Bakanlık, özellikle devamsızlık süresi kritik seviyede olan öğrencilerin karne öncesindeki günleri aksatmadan okula gelmelerini öneriyor. Uygulamada her ne kadar bazı günler daha sakin geçse de yoklama alınabileceği belirtiliyor.

SON HAFTADA DERSLER NASIL İŞLENİYOR?

Geçmiş yıllarda olduğu gibi, ikinci dönemin son haftasında derslerin genellikle pazartesi ve salı günleri yapıldığı görülüyor. Çarşamba ve perşembe günleri ise karne basım hazırlıkları nedeniyle ders yapılmayabiliyor. Ancak yoklama uygulamaları okuldan okula farklılık gösterebiliyor. Bazı okullarda tüm hafta boyunca yoklama alınmaya devam edilirken, bazı okullarda belirli günlerde bu işlem yapılmıyor.

E-OKUL SİSTEMİ ÜZERİNDEN DEVAMSIZLIK TAKİBİ

Öğrenciler ve veliler, devamsızlık durumunu e-Okul sistemi üzerinden kolaylıkla takip edebiliyor. e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’ne giriş yapmak için eokul.meb.gov.tr adresinden sisteme erişim sağlanabiliyor. Kimlik doğrulaması sonrası öğrencinin notları, devamsızlık bilgileri ve belgeleri görüntülenebiliyor.

21 HAZİRAN CUMA GÜNÜ KARNELER DAĞITILACAK

Tüm sınıf kademelerinde öğrenciler, 21 Haziran Cuma günü karnelerini alarak yaz tatiline başlayacak. Bu süreçte hem öğrencilerin hem de velilerin e-Okul sistemi üzerinden verileri dikkatle incelemeleri öneriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi