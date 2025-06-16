Karne Haftasında Yoklama Alınıyor mu? Okullarda Son Hafta Devamsızlık Yapılır mı?

2024-2025 eğitim öğretim yılının son haftasına girilmesiyle birlikte, milyonlarca öğrenci karne heyecanını yaşamaya başladı. Yaz tatili öncesi son günlerine giren ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, “Son hafta yoklama alınır mı?” ve “Ders işlenecek mi?” sorularına yanıt arıyor. Özellikle devamsızlık sınırında bulunan öğrenciler için karne haftasındaki uygulamalar önem kazanıyor.

Karne Haftasında Yoklama Alınıyor mu? Okullarda Son Hafta Devamsızlık Yapılır mı?
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, öğrencilerin okula son haftaya kadar düzenli devam etmeleri gerektiğini hatırlatıyor. Bakanlık, özellikle devamsızlık süresi kritik seviyede olan öğrencilerin karne öncesindeki günleri aksatmadan okula gelmelerini öneriyor. Uygulamada her ne kadar bazı günler daha sakin geçse de yoklama alınabileceği belirtiliyor.

SON HAFTADA DERSLER NASIL İŞLENİYOR?

Geçmiş yıllarda olduğu gibi, ikinci dönemin son haftasında derslerin genellikle pazartesi ve salı günleri yapıldığı görülüyor. Çarşamba ve perşembe günleri ise karne basım hazırlıkları nedeniyle ders yapılmayabiliyor. Ancak yoklama uygulamaları okuldan okula farklılık gösterebiliyor. Bazı okullarda tüm hafta boyunca yoklama alınmaya devam edilirken, bazı okullarda belirli günlerde bu işlem yapılmıyor.

Karne Haftasında Yoklama Alınıyor mu? Okullarda Son Hafta Devamsızlık Yapılır mı? - Resim : 1

E-OKUL SİSTEMİ ÜZERİNDEN DEVAMSIZLIK TAKİBİ

Öğrenciler ve veliler, devamsızlık durumunu e-Okul sistemi üzerinden kolaylıkla takip edebiliyor. e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’ne giriş yapmak için eokul.meb.gov.tr adresinden sisteme erişim sağlanabiliyor. Kimlik doğrulaması sonrası öğrencinin notları, devamsızlık bilgileri ve belgeleri görüntülenebiliyor.

Karne Haftasında Yoklama Alınıyor mu? Okullarda Son Hafta Devamsızlık Yapılır mı? - Resim : 2

21 HAZİRAN CUMA GÜNÜ KARNELER DAĞITILACAK

Tüm sınıf kademelerinde öğrenciler, 21 Haziran Cuma günü karnelerini alarak yaz tatiline başlayacak. Bu süreçte hem öğrencilerin hem de velilerin e-Okul sistemi üzerinden verileri dikkatle incelemeleri öneriliyor.

Selçuk Geçer: Bir Anda Füze Gibi FırlayacakSelçuk Geçer: Bir Anda Füze Gibi FırlayacakEkonomi

Gram Altın Fiyatlarında Fırtına Öncesi Sessizlik! Rekor OlacakGram Altın Fiyatlarında Fırtına Öncesi Sessizlik! Rekor OlacakEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

El Değmesiyle Yakıyor: Dökülen Saçları Sırım Gibi Hale Getiriyor, Resmen Vitamin Depoluyor
El Değmesiyle Yakıyor: Dökülen Saçları Sırım Gibi Hale Getiriyor, Resmen Vitamin Depoluyor
Tansiyon Düşüklüğü mü Daha Tehlikeli, Yüksekliği mi? Uzmanlar Uyarıyor
Tansiyon Düşüklüğü mü Daha Tehlikeli, Yüksekliği mi? Uzmanlar Uyarıyor
2025 Yazında Büyük Kozmik Dönüşüm: Bu Burçlar İçin Kader Yazısı Başlıyor
2025 Yazında Büyük Kozmik Dönüşüm: Bu Burçlar İçin Kader Yazısı Başlıyor
ÇOK OKUNANLAR
SGK Uzmanı Özgür Erdursun İtiraf Etti: Bu Emeklilerin Maaşında Kesinti Yapılacak SGK Uzmanı Özgür Erdursun İtiraf Etti: Bu Emeklilerin Maaşında Kesinti Yapılacak
Otomotiv Devi Gemileri Yaktı! Sıfır Arabaları 510 Bin Liradan Satışa Çıkardı Otomotiv Devi Gemileri Yaktı! Sıfır Arabaları 510 Bin Liradan Satışa Çıkardı
Apartmanda Oturanlar Dikkat! 81 İlde Yürürlüğe Girdi: Hepsi Tek Tek İptal Edilecek Apartmanda Oturanlar Dikkat! 81 İlde Yürürlüğe Girdi: Hepsi Tek Tek İptal Edilecek
Zara ve LC Waikiki’ye Üretim Yapan Tekstil Devi İflas Batağında Zara ve LC Waikiki’ye Üretim Yapan Tekstil Devi İflas Batağında
Emlak İlan Sitelerine Yeni Düzenleme! Sınırlama Geliyor Emlak İlan Sitelerine Yeni Düzenleme! Sınırlama Geliyor