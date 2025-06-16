Gram Altın Fiyatlarında Fırtına Öncesi Sessizlik! Rekor Olacak

NÜKLEER RİSK VURGUSU: EN BÜYÜK TEHDİT BU

Savaşın sadece ekonomik etkilerle sınırlı kalmadığını belirten İslam Memiş, en büyük riskin olası bir nükleer tehdit olduğunu söyledi. İran’daki nükleer tesislerin hedef alınması durumunda bölge genelinde geri dönüşü olmayan bir felaket yaşanabileceğini kaydetti. “Böyle bir durumda Türkiye de riskin dışında kalamaz” değerlendirmesinde bulundu.