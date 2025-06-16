Gram Altın Fiyatlarında Fırtına Öncesi Sessizlik! Rekor Olacak
İsrail ile İran arasında artan gerilimin dördüncü gününe girilmesine rağmen, küresel piyasalarda görece sakin bir hava hakim. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada, altın fiyatlarında gözlenen durgunluğun geçici olabileceğine işaret etti.
Kaynak: Haber Merkezi
Yeni haftaya küresel piyasaların görece pozitif başladığını belirten İslam Memiş, altın tarafında ise sınırlı da olsa bir satış baskısının hissedildiğini dile getirdi. Ons altının 3.415 dolardan haftaya giriş yaptığını belirten Memiş, “Geçen hafta 3.435 dolar seviyesi test edilmişti. Gram altın serbest piyasada ise 4.395 TL’den 4.372 TL’ye geriledi” ifadelerini kullandı.
JEOPOLİTİK GERİLİMLERE ALIŞILDI
Altın fiyatlarının, İsrail-İran çatışmasında yaşanan son gelişmeleri yalnızca kısmen fiyatladığını vurgulayan İslam Memiş, “Nisan ayı içerisinde ons altın 3.500 dolar sınırını zorladı. Ancak yükselişler 3.430-3.435 dolar seviyelerinde sınırlı kaldı. Çünkü piyasalar artık bu tür jeopolitik gelişmelere alıştı. Beklenen sert tepkiler artık daha yumuşak şekilde yansıyor” dedi.
NÜKLEER RİSK VURGUSU: EN BÜYÜK TEHDİT BU
Savaşın sadece ekonomik etkilerle sınırlı kalmadığını belirten İslam Memiş, en büyük riskin olası bir nükleer tehdit olduğunu söyledi. İran’daki nükleer tesislerin hedef alınması durumunda bölge genelinde geri dönüşü olmayan bir felaket yaşanabileceğini kaydetti. “Böyle bir durumda Türkiye de riskin dışında kalamaz” değerlendirmesinde bulundu.
YATIRIMCI DİKKAT: GÜMÜŞ ÖNE ÇIKIYOR
Altınla birlikte gümüşe de dikkat çeken İslam Memiş, yatırımcıların radarına gümüşü de alması gerektiğini belirtti. “Gümüş şu anda en ucuz kalan kıymetli metal. Bu nedenle, ‘altın mı gümüş mü?’ sorusunun cevabı bu yıl net şekilde gümüş olacak. Yıl sonu hedefim gram gümüşte 50 ila 55 TL arası” ifadelerine yer verdi.
GRAM ALTINDA YENİ HEDEF: 4.500 TL
Altında yaşanacak olası yükselişler karşısında yatırımcının panik yapmaması gerektiğini vurgulayan İslam Memiş, “Altın alımında panik değil, plan önemli. Kısa vadeli ani fiyat hareketlerine göre değil, uzun vadeli stratejiyle alım yapılmalı. Küçük alımlarla risk dağıtılması daha akıllıca olur” dedi. Memiş, gram altında yıl içinde 4.500 TL seviyesinin görülebileceğini öngördü.
BORSA GERİLESE DE UZUN VADEDE UMUT VERİYOR
Borsadaki düşüşleri kısa vadeli panik satışlarının etkisi olarak değerlendiren İslam Memiş, bu gerilemelerin uzun vadeli yatırımcılar için birer fırsat sunduğunu ifade etti. “Borsa hâlâ güçlü bir yatırım aracı olmaya devam ediyor. Bu tür geri çekilmeler, geleceğe dönük pozisyon almak isteyen yatırımcılar için önemli” dedi.
ALTIN FİYATLARI (SATIŞ)
Gram altın: 4.354,46 TL
Çeyrek altın: 7.216,00 TL
Yarım altın: 14.431,00 TL
Tam altın: 28.613,52 TL
Cumhuriyet altını: 28.731,00 TL
Gremse altın: 71.753,22 TL
Ons altın: 3.430,96 dolar