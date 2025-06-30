Zam Oranları Netleşiyor: Memur ve Emekliye Bir Kez Daha Hüsran Mı Var?

Memur emeklileri açısından ise daha büyük bir sorun var: Çalışan memurlara verilen seyyanen zam, emeklilere yansıtılmadı. Bu nedenle en düşük memur maaşı 30 bin TL'leri aşarken, emekli memur maaşı 20 bin TL civarında kaldı. 2024 Ocak ayında diğer emeklilere yapılan iyileştirmeler memur emeklilerine uygulanmadı ve bu fark giderek büyüyor.