Zam Oranları Netleşiyor: Memur ve Emekliye Bir Kez Daha Hüsran Mı Var?
3 Temmuz 2025'te açıklanacak haziran ayı enflasyon verisiyle birlikte memur ve memur emeklilerinin alacağı maaş artış oranı kesinleşecek. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, seyyanen zam farkının kapanmaması ve refah payı umutlarının tükenmesiyle, memur emeklilerinin bir kez daha enflasyonun dahi altında bir maaş artışıyla karşılaşabileceğini yazdı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
3 Temmuz 2025 tarihinde TÜİK'in açıklayacağı haziran ayı enflasyon verisiyle, memur ve memur emeklilerine yapılacak maaş artışı netleşecek.
Mevcut verilere göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 5 aylık enflasyon oranı yüzde 15,09'a ulaştı. Haziran ayı enflasyon beklentisi ise yüzde 1,61. Bu oranlar gerçekleşirse, bu kesim için Temmuz zammı yüzde 16-17 civarında olabilir. Türkiye Gazetesi yazarı SGK Başuzmanı İsa Karakaş'ın belirtiğine göre memur ve memur emeklileri, toplu sözleşmeye bağlı kaldıkları için zamları yine bu oranın yaklaşık 1 puan altında, yüzde 15-16 civarında kalacak.
Memur emeklileri açısından ise daha büyük bir sorun var: Çalışan memurlara verilen seyyanen zam, emeklilere yansıtılmadı. Bu nedenle en düşük memur maaşı 30 bin TL'leri aşarken, emekli memur maaşı 20 bin TL civarında kaldı. 2024 Ocak ayında diğer emeklilere yapılan iyileştirmeler memur emeklilerine uygulanmadı ve bu fark giderek büyüyor.
Temmuz ayında da refah payı, eşitleme ya da seyyanen zam gibi bir destek beklenmiyor. Görünen o ki memur emeklileri bir kez daha enflasyonun dahi altında bir maaş artışıyla karşılaşacak.
Sonuç olarak, bu gidişle birkaç yıl içinde 10 yıl prim ödeyenlerle 25-30 yıl emek veren memurların maaşları neredeyse eşitlenmiş olacak.