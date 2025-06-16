Selçuk Geçer: Bir Anda Füze Gibi Fırlayacak

MERKEZ BANKALARININ ALTIN TALEBİ ARTIYOR

Yalnızca jeopolitik riskler değil, merkez bankalarının artan altın alımları da fiyatları yukarı çekiyor. Çin başta olmak üzere birçok ülkenin rezervlerini her ay yüzlerce ton artırdığını belirten Geçer, Avrupa Merkez Bankası'nın da altını Euro’nun önüne geçirdiğini hatırlattı. “Bu durum, küresel para birimlerine olan güvenin zayıfladığını gösteriyor. Altın yeniden ana güvenli liman haline geldi” ifadelerini kullandı.