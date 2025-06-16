Selçuk Geçer: Bir Anda Füze Gibi Fırlayacak
Orta Doğu’da yükselen tansiyon, küresel piyasalarda güvenli liman arayışını yeniden gündeme taşıdı. İsrail’in İran’a düzenlediği hava saldırısıyla başlayan karşılıklı misillemeler, yatırımcıları altına yönlendirdi. Ekonomist Selçuk Geçer, yaşanan gelişmelerin altın fiyatlarını tarihi seviyelere taşıyabileceğini belirterek önemli uyarılarda bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
YouTube kanalından yaptığı açıklamada Selçuk Geçer, ons altın fiyatlarının kademeli olarak 5.000 dolara ulaşabileceğini ifade etti. Mevcut seviyenin 3.420 dolar civarında olduğunu belirten Geçer, “Kısa vadede 3.500 dolar ara hedef olabilir. Ardından 4.000 ve 4.500 dolar seviyeleri görülebilir. Nihai hedef ise 5.000 dolar” dedi.
GRAM ALTINDA 10 BİN TL İHTİMALİ
Geçer, kurun da yükselmesiyle birlikte gram altının 10.000 TL seviyesine ulaşmasının mümkün olduğunu vurguladı. Dolar/TL kurunun 80 seviyelerine doğru hareketlenmesi ve ons altının 5.000 doları görmesi halinde gram altının bu eşiği aşabileceğini dile getirdi.
MERKEZ BANKALARININ ALTIN TALEBİ ARTIYOR
Yalnızca jeopolitik riskler değil, merkez bankalarının artan altın alımları da fiyatları yukarı çekiyor. Çin başta olmak üzere birçok ülkenin rezervlerini her ay yüzlerce ton artırdığını belirten Geçer, Avrupa Merkez Bankası'nın da altını Euro’nun önüne geçirdiğini hatırlattı. “Bu durum, küresel para birimlerine olan güvenin zayıfladığını gösteriyor. Altın yeniden ana güvenli liman haline geldi” ifadelerini kullandı.
HİSSE VE KRİPTO PİYASALARINDA SATIŞ BASKISI
Küresel piyasalarda belirsizliğin arttığını ifade eden Geçer, riskli varlıklardan çıkışların hız kazandığını ve hisse senetleri ile kripto paralarda satışların derinleşebileceğini belirtti. VIX Oynaklık Endeksi’nin 21,85 seviyesine yükseldiğine dikkat çeken Geçer, bu seviyenin 23 Mayıs’tan bu yana görülen en yüksek oynaklık olduğunu söyledi. “Piyasalar savaş senaryosuna hazırlanıyor” değerlendirmesinde bulundu.
FAİZ İNDİRİMİ SEÇENEĞİ ZORA GİRDİ
Jeopolitik gelişmelerin Türkiye ekonomisine etkilerine de değinen Selçuk Geçer, artan petrol fiyatlarının iç piyasada zamları beraberinde getireceğini söyledi. Petrolün 74 dolar seviyesini aşmasıyla akaryakıtta yeni zamların gündeme gelebileceğini belirten Geçer, bu durumun enflasyon baskısını artıracağını vurguladı. “Bu koşullarda Merkez Bankası faiz indirimine gidemez. Aksine, kurda ani sıçramalar yaşanabilir” uyarısında bulundu.
ALTIN YATIRIMCISINA MESAJ: SABIRLI OLUN
Geçer, yatırımcılara “panik yapmayın” çağrısında bulunarak altındaki yükselişin henüz başlangıç aşamasında olduğunu söyledi. “Altının 3.300 dolara tekrar düşmesi bu ortamda mümkün değil. Savaş ortamı devam ettikçe daha sert yükselişler kaçınılmaz” diyen Geçer, gram altının 10.000 TL barajını aşmasının sürpriz olmayacağını kaydetti.