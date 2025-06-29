Tekerlekli Sandalye İçin Neden Özellikle Mavi Kapaklar Toplatılıyordu? Sebebi Bakın Neymiş

Plastik mavi kapak toplama kampanyaları, Türkiye genelinde uzun süredir devam eden en yaygın sosyal sorumluluk projeleri arasında yer alıyor. Vatandaşlar tarafından toplanan bu kapaklar, yalnızca çevre duyarlılığı açısından değil, aynı zamanda engelli bireyler için büyük bir anlam taşıyor.

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Tekerlekli Sandalye İçin Neden Özellikle Mavi Kapaklar Toplatılıyordu? Sebebi Bakın Neymiş
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Toplanan mavi kapaklar geri dönüşüme kazandırılarak, elde edilen gelirle tekerlekli sandalye temin ediliyor. Bu sandalyeler, ihtiyacı olan engelli bireylere ücretsiz şekilde ulaştırılıyor. Projeye katılan birçok kurum, okul ve sivil toplum kuruluşu sayesinde her yıl yüzlerce birey bu destekten faydalanıyor.

PEKİ NEDEN ÖZELLİKLE MAVİ KAPAK?

Mavi kapakların tercih edilme sebebi yalnızca renkleri değil. Su şişelerinde yaygın olarak kullanılan bu kapaklar, plastik türü açısından geri dönüşüm sürecinde yüksek verim sağlayan malzemeler arasında yer alıyor. Kolay toplanabilir olması ve standart yapısı, ayrıştırma işlemini de kolaylaştırıyor.

Tekerlekli Sandalye İçin Neden Özellikle Mavi Kapaklar Toplatılıyordu? Sebebi Bakın Neymiş - Resim : 1

HEM ÇEVREYE HEM TOPLUMA KATKI SAĞLIYOR

Bu kampanyalar sayesinde hem plastik atıkların çevreye zarar vermesi engelleniyor hem de engelli bireylerin yaşam kalitesi artırılıyor. Geri dönüşüm geliriyle sağlanan tekerlekli sandalyeler, sosyal dayanışma bilincinin güçlenmesine de katkı sunuyor.

Uzmanlar, mavi kapak kampanyalarının yalnızca bir yardım faaliyeti değil, aynı zamanda çevre bilinci ve toplumsal duyarlılık açısından önemli bir farkındalık çalışması olduğunu vurguluyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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