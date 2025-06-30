Osimhen Transferini Canlı Yayında Açıkladı, Osimhen'e Olay Sözler

Osimhen’e teklif edilen ücretin ‘inanılmaz’ olduğunu belirten Zazzaroni, “Yıllık 40 milyon euro inanılmaz bir rakam. Piyasanın tamamen dışında. Kulüpler Dünya Kupası'na gitmek istemiyordu ancak Al-Hilal için büyük bir iyimserlik var. Bana göre oraya gidecek…” dedi.