Osimhen Transferini Canlı Yayında Açıkladı, Osimhen'e Olay Sözler
Sezonun sona ermesinden bu yana Galatasaray'dan gidecek mi kalacak mı merak konusu olan Osimhen'in takımını canlı yayında açıkladılar. Galatasaray için de flaş açıklamalar yapıldı...
Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray’ın transfer hedeflerinin ilk sırasında yer alan ve geçen sezon Napoli’den kiralanmasıyla kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Victor Osimhen’in yeni takımını canlı yayında açıkladılar.
Sezonun sona ermesinin ardından nereye gideceği merak konusu olan Nijeryalı yıldız, Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal’in ilk teklifini reddeden Osimhen Galatasaraylıları umutlandırmıştı.
Corriere dello Sport Genel Yayın Yönetmeni Ivan Zazzaroni, katılıdğı bir canlı yayında Osimhen’in gideceği takımı açıklandı. Zazzaroni, Osimhen'in Al-Hilal'in yolunu tutacağını iddia etti.
İtalyan gazeteci, "Size neredeyse kesin olarak söylüyorum; Victor Osimhen, Al-Hilal'e gidecek" ifadelerini kullandı.
Osimhen’e teklif edilen ücretin ‘inanılmaz’ olduğunu belirten Zazzaroni, “Yıllık 40 milyon euro inanılmaz bir rakam. Piyasanın tamamen dışında. Kulüpler Dünya Kupası'na gitmek istemiyordu ancak Al-Hilal için büyük bir iyimserlik var. Bana göre oraya gidecek…” dedi.
Zazzaroni, Galatasaray’ın bu miktarın yarısını dahi ödeyemeyeceğini savundu.