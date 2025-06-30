Ev Almak İçin Altın Fırsat: Kira Öder Gibi Ev Sahibi Olma Şansı! Konut Faizleri Düştü
Merkez Bankası'nın faiz indirimi beklentisi konut piyasasını hareketlendirdi. Bazı bankalar kredi faizlerini düşürmeye başlarken, uzmanlar bu dönemde harekete geçen yatırımcıların kazançlı çıkacağını söylüyor.
Kaynak: İHA
Temmuz ayında açıklanacak olan Merkez Bankası faiz kararı henüz netlik kazanmamış olsa da, faiz indirimi ihtimali bile konut piyasasında olumlu rüzgarlar estiriyor. Bazı bankaların konut kredisi faizlerinde indirime gitmesiyle birlikte hem satışlar hem de fiyatlar hareketlenmeye başladı.
Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, Merkez Bankası’nın haziran ayında faiz oranlarını sabit tutmasına rağmen, temmuzda indirime gidilebileceği yönündeki beklentinin sektördeki hareketliliği hızlandırdığını söyledi. Özelmacıklı, “Bazı bankalar kredi faizlerini şimdiden düşürmeye başladı. Bu gelişme, yılın başından beri artış eğiliminde olan konut fiyatlarını daha da yukarı taşıyabilir” dedi.
ORTA GELİRLİ VATANDAŞ GÖZÜNÜ FAİZLERE DİKTİ
Özelmacıklı, özellikle orta gelir grubundaki vatandaşların kredi faizlerinde düşüş beklentisiyle konut alımı için pozisyon aldığını belirtti. “Bu kesim, birikimini altın, döviz veya faiz gibi araçlarda tutarken, uygun kredi koşulları oluştuğunda hızla konut talebine yöneliyor. Bu da satılık konutlara olan ilgiyi artırıyor ve fiyatları yukarı çekiyor” değerlendirmesini yaptı.
2025 yılı itibarıyla gayrimenkul satışlarının rekor seviyelere ulaştığını belirten Özelmacıklı, bu yaz döneminde yeni rekorların kırılmasının muhtemel olduğunu ifade etti. Ayrıca ipotekli satışların toplam satışlar içindeki payının da kademeli şekilde artacağını öngördü.
FAHİŞ FİYAT UYARISI: İLAN VEREN DİKKAT ETSİN
Gayrimenkul ilanlarına yönelik önemli bir uyarıda da bulunan Özelmacıklı, Ticaret Bakanlığı’nın son düzenlemesini hatırlattı. Yeni yönetmelikle birlikte artık sadece emlakçılar değil, ilanlarda fahiş fiyat artışı yapan mülk sahipleri de cezai yaptırımlarla karşılaşabiliyor.
Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan’ın açıklamasına göre, ilan fiyatlarında gerçek dışı artış yaptığı tespit edilen 21 mülk sahibine toplam 4,2 milyon TL ceza kesildi. Özelmacıklı, bu konuda duyarlı olunması gerektiğini belirterek, “Fiyat artışlarının mutlaka enflasyon, döviz kuru ya da altın gibi somut ekonomik verilere dayanması gerekiyor” dedi.