Ev Almak İçin Altın Fırsat: Kira Öder Gibi Ev Sahibi Olma Şansı! Konut Faizleri Düştü

Temmuz ayında açıklanacak olan Merkez Bankası faiz kararı henüz netlik kazanmamış olsa da, faiz indirimi ihtimali bile konut piyasasında olumlu rüzgarlar estiriyor. Bazı bankaların konut kredisi faizlerinde indirime gitmesiyle birlikte hem satışlar hem de fiyatlar hareketlenmeye başladı.



