Milyonların Gözü Kritik Veride: Memur ve Emekli Maaşı Belli Olacak! Zamlı Maaş Ne Zaman Yatacak?

5 aylık enflasyonun yüzde 15.09 olarak gerçekleşmesinin ardından, haziran ayı enflasyonunun da yüzde 1.5 civarında olması bekleniyor. Eğer bu tahminler gerçekleşirse, 6 aylık enflasyon yüzde 16.82 olarak belirlenecek. Bu oran, hem emeklilerin hem de memurların yeni maaşlarını doğrudan etkileyecek.