Milyonların Gözü Kritik Veride: Memur ve Emekli Maaşı Belli Olacak! Zamlı Maaş Ne Zaman Yatacak?
Milyonlarca emekli ve memurun gözü, bugün saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerine çevrildi. Bu kritik veriyle birlikte, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri ile çalışan memurların temmuz ayı maaş zamları netleşecek. İşte detaylar...
Kaynak: Sabah
Yaklaşık 16 milyon emekli ve memurun merakla beklediği 6 aylık enflasyon farkı, bugün saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak haziran ayı enflasyon verileriyle netleşecek. Bu rakamlar, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri ile çalışan memurların temmuz ayı maaş zamlarını belirleyecek.
5 aylık enflasyonun yüzde 15.09 olarak gerçekleşmesinin ardından, haziran ayı enflasyonunun da yüzde 1.5 civarında olması bekleniyor. Eğer bu tahminler gerçekleşirse, 6 aylık enflasyon yüzde 16.82 olarak belirlenecek. Bu oran, hem emeklilerin hem de memurların yeni maaşlarını doğrudan etkileyecek.
KİM, NE KADAR ZAM ALACAK?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri: 6 aylık enflasyon farkına göre yüzde 16-17 aralığında bir artış alacaklar.
Memurlar ve memur emeklileri: Yüzde 5'lik toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkını alacaklar. Bu da onların zam oranının yüzde 15-16 aralığında kalacağı anlamına geliyor.
NE ZAMAN ÖDENECEK?
Zamlı maaş ödemeleri takvimi ise şu şekilde olacak:
SSK emeklileri: Zamlı aylıklarını 17-26 Temmuz tarihleri arasında alacaklar.
Bağ-Kur emeklileri: Zamlı ödemeler 25-28 Temmuz arasında yapılacak.
Çalışan memurlar: Yeni maaşlarını 15 Temmuz'da hesaplarında görecekler.
Memur emeklileri: 1-5 Temmuz'da zamsız aylıklarını alacaklar, zam farkları ise daha sonra yatırılacak.