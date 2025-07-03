Galatasaray'da Icardi'den Saç Baş Yolduran Talep! 'Gelmiyorum'
Galatasaray'da geçen sezon sakatlığı nedeniyle çok sayıda maç kaçıran Icardi'nin, bu sezon için hazırlık kampı öncesinde çarpıcı bir istekte bulunduğu iddia edildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray, gelecek sezon için hazırlıklarına başlamaya hazırlanırken, takımın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi’den saç baş yolduracak bir haber geldi.
Geçen sezonun başında sakatlanmasıyla yalnızca 14 maçta forma giyebilen yıldız oyuncu, tedavisini ülkesinde olmuş ve Wanda Nara ile boşanma sürecinde yaşadıkları nedeniyle neredeyse Türkiye’ye hiç gelmemişti.
Şampiyonluk kutlamalarına katılan Icardi, yine Arjantin’e geri dönmüştü.
Sarı-kırmızılı ekipte Icardi ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Çocuklarının velayetini kalıcı olarak almak isteyen Icardi’nin mahkemesi olduğu kaydedilirken, yönetime ‘Gelemeyeceğim’ diyerek 2 hafta izin istediği iddia edildi.
Söz konusu iddianın doğru çıkması durumunda Icardi’nin sezona nasıl başlayacağı akıllarda soru işareti yarattı.