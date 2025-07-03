Galatasaray'da Icardi'den Saç Baş Yolduran Talep! 'Gelmiyorum'

Galatasaray'da geçen sezon sakatlığı nedeniyle çok sayıda maç kaçıran Icardi'nin, bu sezon için hazırlık kampı öncesinde çarpıcı bir istekte bulunduğu iddia edildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Mauro Icardi Galatasaray
Son Güncelleme:
Galatasaray'da Icardi'den Saç Baş Yolduran Talep! 'Gelmiyorum' - Resim: 1

Galatasaray, gelecek sezon için hazırlıklarına başlamaya hazırlanırken, takımın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi’den saç baş yolduracak bir haber geldi.

1 5
Galatasaray'da Icardi'den Saç Baş Yolduran Talep! 'Gelmiyorum' - Resim: 2

Geçen sezonun başında sakatlanmasıyla yalnızca 14 maçta forma giyebilen yıldız oyuncu, tedavisini ülkesinde olmuş ve Wanda Nara ile boşanma sürecinde yaşadıkları nedeniyle neredeyse Türkiye’ye hiç gelmemişti.

2 5
Galatasaray'da Icardi'den Saç Baş Yolduran Talep! 'Gelmiyorum' - Resim: 3

Şampiyonluk kutlamalarına katılan Icardi, yine Arjantin’e geri dönmüştü.

3 5
Galatasaray'da Icardi'den Saç Baş Yolduran Talep! 'Gelmiyorum' - Resim: 4

Sarı-kırmızılı ekipte Icardi ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Çocuklarının velayetini kalıcı olarak almak isteyen Icardi’nin mahkemesi olduğu kaydedilirken, yönetime ‘Gelemeyeceğim’ diyerek 2 hafta izin istediği iddia edildi.

4 5
Galatasaray'da Icardi'den Saç Baş Yolduran Talep! 'Gelmiyorum' - Resim: 5

Söz konusu iddianın doğru çıkması durumunda Icardi’nin sezona nasıl başlayacağı akıllarda soru işareti yarattı.

5 5