Galatasaray'da Icardi'den Saç Baş Yolduran Talep! 'Gelmiyorum'

Sarı-kırmızılı ekipte Icardi ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Çocuklarının velayetini kalıcı olarak almak isteyen Icardi’nin mahkemesi olduğu kaydedilirken, yönetime ‘Gelemeyeceğim’ diyerek 2 hafta izin istediği iddia edildi.