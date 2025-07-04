Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a Gidiyor: Yerine Cevdet Yılmaz Vekalet Edecek

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın 17. Zirvesi’ne katılmak üzere 4 Temmuz 2025 tarihinde Azerbaycan’ın Hankendi şehrini ziyaret edecek.

“Sürdürülebilir ve İklim Değişikliğine Dayanıklı bir Gelecek için Yeni Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Vizyonu” temasıyla tertiplenecek zirvede; iklim değişikliği, ticaret, ulaştırma ağları ve Teşkilat reformu konuları esas olmak üzere, üye ülkeler arasında iş birliğine dair fikir teatisinde bulunulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve oturumuna hitap edecek, liderlerle görüşmeler gerçekleştirecek.

Zirveye, üye ülkelerin Devlet ve Hükümet Başkanlarına ilave olarak, aralarında KKTC’nin de olduğu gözlemciler ile uluslararası kuruluşların temsilcileri katılacak.

YERİNE CEVDET YILMAZ VEKALET EDECEK

Kaynak: Haber Merkezi