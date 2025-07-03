Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu! Polis, Öğretmen, Doktor… İşte Yeni Oranlar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran 2025 dönemine ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Haziran ayında aylık bazda yüzde 1,37 artış gösterirken, yıllık enflasyon oranı yüzde 35,05 seviyesine geriledi. Açıklanan bu veriler sonrası, memur ve emekli maaşlarında uygulanacak zam oranları da netleşti.

EMEKLİLERE YÜZDE 16,67 ORANINDA ZAM

TÜİK'in açıkladığı aylık enflasyon oranları, emekli maaşlarındaki artışı belirlemede temel ölçüt olarak kullanıldı. Ocak ayında yüzde 5,03 olan enflasyon, Şubat’ta yüzde 2,27, Mart’ta yüzde 2,46, Nisan’da yüzde 3, Mayıs’ta yüzde 1,53 ve Haziran’da yüzde 1,50 şeklinde gerçekleşti. Tüm bu dönemlerin toplamı, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yansıyacak yüzde 16,67'lik bir zam oranı ortaya çıkardı.

MEMURLARA YÜZDE 15,56 ZAM

Memur ve memur emeklilerinin maaş artışı ise hem enflasyon farkı hem de toplu sözleşme zammı dikkate alınarak hesaplandı. İlk altı aylık enflasyon farkı yüzde 10,07 olarak belirlendi. Buna ek olarak, 2025’in ikinci yarısı için geçerli olan yüzde 5’lik toplu sözleşme zammı eklendiğinde, memur maaşlarında toplam artış oranı yüzde 15,56’ya ulaştı.

KAMU ÇALIŞANLARININ YENİ MAAŞLARI NETLEŞTİ

Zam oranlarının kesinleşmesiyle birlikte, öğretmenler, doktorlar, polis memurları, mühendisler ve diğer birçok kamu çalışanı grubunun Temmuz 2025’te alacağı yeni maaşlar da belli oldu. Meslek ve derece bazında düzenlenen yeni maaş skalalarıyla birlikte kamu çalışanlarının gelirlerinde kayda değer artışlar yaşanacak.

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Memurlar 15 Temmuz'da zamlı maaşlarını alabilecek. Memur emeklileri ise aylıklarını zamsız olarak aldı. Bu ay oluşan zam farkı, ay içerisinde duyurulacak tarihte memur emeklilerinin hesaplarına yatırılacak.

AYRINTILAR GELİYOR...