IKEA'nın En Güçlü Rakibiydi: İflas Başvurusu Yaptı, Sektörde Kartlar Yeniden Dağıtılıyor

ÜRÜN YELPAZESİ YETERSİZ KALDI

Perakende sektörü uzmanı Neil Saunders, At Home’un rakiplerine kıyasla zayıf bir ürün yelpazesine sahip olduğunu belirterek, “IKEA ve HomeGoods gibi zincirler hem daha uygun fiyatlar sunuyor hem de daha ilgi çekici mağaza deneyimi sağlıyor. At Home ise bu konuda geride kaldı ve borç yüküyle mücadele edemedi” değerlendirmesinde bulundu.