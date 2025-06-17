IKEA'nın En Güçlü Rakibiydi: İflas Başvurusu Yaptı, Sektörde Kartlar Yeniden Dağıtılıyor
Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen ev dekorasyon zincirlerinden At Home, uzun süredir konuşulan mali sorunların ardından resmen iflas koruması başvurusunda bulundu. Merkezi Teksas’ta bulunan ve yaklaşık 200 mağazasıyla faaliyet gösteren şirketin CEO’su Brad Weston, iflasa sürükleyen temel nedenlerden birinin eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde uygulanan gümrük vergileri olduğunu ifade etti.
Kaynak: Haber Merkezi
Şirket yetkilileri, iflas koruması kapsamında çoğu mağazanın açık kalmaya devam edeceğini belirtse de yaklaşık 20 şubenin kapanmasının planlandığı bildirildi. Mahkeme sürecine bağlı olarak kapanacak mağaza sayısının artabileceği de ihtimaller arasında yer alıyor.
CEO Brad Weston, yaptığı açıklamada “Ticaret koşulları sürekli değişiyor. Trump döneminde getirilen tarifeler, operasyonel sürdürülebilirliğimizi ciddi şekilde etkiledi” diyerek, yüksek gümrük vergilerinin mali yükünü işaret etti.
ÇİN TARİFELERİ KRİZİ TETİKLEDİ
At Home’un ürünlerinin büyük bir kısmı Çin’den ithal ediliyor. Trump yönetimi tarafından uygulanan ve yüzde 30’a kadar ulaşan ek vergiler, şirketin ithalat maliyetlerini katladı. Şirket, bu yükü hafifletmek için tedarik zincirini Hindistan gibi alternatif ülkelere yönlendirmeye çalışsa da bu geçişin zaman alacağı belirtiliyor.
2021'DE SATILMIŞTI
At Home, 2021 yılında 2.8 milyar dolarlık bir bedelle özel sermaye şirketi Hellman & Friedman tarafından satın alınmıştı. Ancak 15 Mayıs 2025 tarihinde büyük bir faiz ödemesini gerçekleştiremeyen şirket, 2 milyar doları aşan borç yüküyle iflasın eşiğine geldi.
ÜRÜN YELPAZESİ YETERSİZ KALDI
Perakende sektörü uzmanı Neil Saunders, At Home’un rakiplerine kıyasla zayıf bir ürün yelpazesine sahip olduğunu belirterek, “IKEA ve HomeGoods gibi zincirler hem daha uygun fiyatlar sunuyor hem de daha ilgi çekici mağaza deneyimi sağlıyor. At Home ise bu konuda geride kaldı ve borç yüküyle mücadele edemedi” değerlendirmesinde bulundu.
PANDEMİ SONRASI TALEPLER ÇAKILDI
Pandemi döneminde ev dekorasyon ürünlerine yönelen talep At Home’un kısa süreli yükselişine neden olmuştu. Ancak son yıllarda artan enflasyon ve tüketici harcamalarındaki daralma, özellikle isteğe bağlı kategorilerde talebi düşürdü. Bu da şirketin satışlarını olumsuz etkiledi.