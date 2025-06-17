Hatice Kolçak 'Bu Sadece Başlangıç' Dedi Altın ve Dolarda Yaşanacak Depremi Açıkladı

GRAM ALTIN 4544 TL’Yİ GÖRDÜ

Hem ons altındaki yükseliş hem de döviz kurundaki sert hareketlilik, gram altının da tarihi zirvelere çıkmasına neden oldu. Dolar/TL’nin 39,42 seviyesine ulaşmasıyla birlikte gram altın 4544 TL’ye kadar yükseldi. Kolçak, yatırımcıların yalnızca ons fiyatına odaklanmasının yetersiz olacağını belirterek, “Kur tarafındaki risk de çok büyük. Gram altın, ons ve kurla birlikte hareket eder” dedi.