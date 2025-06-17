Hatice Kolçak 'Bu Sadece Başlangıç' Dedi Altın ve Dolarda Yaşanacak Depremi Açıkladı
İsrail’in İran’a yönelik 13 Haziran tarihli gece yarısı hava saldırısının ardından küresel piyasalar derin bir sarsıntı yaşarken, finans uzmanı Hatice Kolçak altın ve dövizdeki yükselişe dikkat çekerek önemli uyarılarda bulundu. Kolçak, yaşananları “Bu sadece başlangıç” sözleriyle değerlendirerek, yatırımcıların temkinli olması gerektiğini vurguladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Saldırı sonrası güvenli liman arayışının hız kazanmasıyla birlikte ons altın 3444 doları test etti. Hatice Kolçak, bu seviyenin kritik bir direnç noktası olduğunu belirterek, “Eğer ons altın 3500 doların üzerinde kapanış yaparsa, yeni rekorlar kaçınılmaz hale gelir” ifadelerini kullandı. Kolçak’a göre yaşanan yükseliş, savaşın tetiklediği ilk fiyatlama dalgasıydı.
GRAM ALTIN 4544 TL’Yİ GÖRDÜ
Hem ons altındaki yükseliş hem de döviz kurundaki sert hareketlilik, gram altının da tarihi zirvelere çıkmasına neden oldu. Dolar/TL’nin 39,42 seviyesine ulaşmasıyla birlikte gram altın 4544 TL’ye kadar yükseldi. Kolçak, yatırımcıların yalnızca ons fiyatına odaklanmasının yetersiz olacağını belirterek, “Kur tarafındaki risk de çok büyük. Gram altın, ons ve kurla birlikte hareket eder” dedi.
DOLARDA HEDEF 42-45 TL
Hatice Kolçak, dolar kurundaki ivmeye de dikkat çekti. Son günlerde hız kazanan yükselişin sürmesini beklediğini dile getiren Kolçak, “40 TL’ye yaklaşmış durumdayız. Merkez Bankası’nın bile yıl sonu tahmini 42-45 TL arasında. Bu nedenle dövizdeki artışı hafife almak büyük hata olur” uyarısında bulundu.
“ALTIN EN GÜVENLİ LİMAN OLMAYA DEVAM EDİYOR”
Piyasalardaki mevcut koşulları değerlendiren Hatice Kolçak, altının hâlâ yatırımcı için en güvenli seçenek olduğunu ifade etti. “Altın güzellemesi yapmıyorum, sadece gerçekleri söylüyorum. Riskli piyasalarda kalmak şu an büyük tehlike. Altın, iç ve dış belirsizliklere karşı hâlâ en sağlam liman” dedi.
KÜRESEL RİSKLER VE PETROL FİYATLARI YÜKSELİYOR
Hatice Kolçak, savaşın bölgesel değil küresel etkileri olduğuna dikkat çekerek, petrol fiyatlarının da bu gelişmelerden doğrudan etkilendiğini kaydetti. Brent petrol fiyatı %6 artışla 73,58 dolara yükselirken, Euro/Dolar paritesi 1,15 seviyesine ulaştı. Dolar endeksi (DXY) ise 97,70'e kadar geriledi. Kolçak, “Bu savaş Orta Doğu’da geçiyor ama etkisi dünya genelinde hissediliyor” dedi.
BORSA İSTANBUL’DA SERT GERİLEME
İsrail-İran arasındaki gerilim, Borsa İstanbul’u da olumsuz etkiledi. BIST 100 endeksi, önceki gün 9520 puandan kapanmasının ardından sabah saatlerinde 9000 puana kadar geriledi. Kolçak, “Dünya borsaları pozitif görünüm sergilerken, bizde çöküş yaşanıyor. Çünkü en kırılgan piyasalardan biriyiz. Türk Hava Yolları hisseleri %7, bankalar ise %6’ya yakın değer kaybetti. Sanki savaşa biz girdik” şeklinde konuştu.
KOLÇAK’TAN SON MESAJ: “SÜREÇ YENİ BAŞLIYOR”
Hatice Kolçak, 19 Mart’tan bu yana gelişen jeopolitik ve finansal sürecin henüz tamamlanmadığını belirterek, yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini söyledi. “Bu savaş sadece askeri değil, küresel finans düzeninde de büyük değişimlerin habercisi olabilir. Elinizdeki altını tutun, dolardaki hareketi ciddiye alın. Daha yolun başındayız” ifadeleriyle uyarılarını yineledi.