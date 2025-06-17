Merkez Bankası Kararı Öncesi Mevduatta Oranlar Arşa Çıktı
Ekonomi yönetiminin uyguladığı sıkı para politikası doğrultusunda yılın ilk yarısında yükselen mevduat faiz oranlarında, 17 Haziran 2025 itibarıyla yeni bir tablo şekillenmeye başladı. Kurban Bayramı sonrası bazı bankalar faiz oranlarında sınırlı geri çekilmeye giderken, yatırımcılar kısa vadeli kazançlarını en üst düzeye çıkarabilecek alternatifleri araştırıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Birçok özel ve kamu bankası, 32 gün vadeli mevduat hesabı için güncel oranlarını duyurdu. Yatırımcıların en çok tercih ettiği vadelerden biri olan 1 ay için, 250 bin TL’lik yatırımla elde edilecek net kazançlar da hesaplandı.
Bayram öncesi yüzde 53’e kadar çıkan faiz oranları, bazı bankalarda yaklaşık 1 puanlık gerileme gösterdi. Ancak hala yüzde 50’nin üzerinde faiz sunan bankalar bulunuyor. 250 bin TL’lik birikimini kısa vadede değerlendirmek isteyenler için bankaların sunduğu 32 günlük net kazanç verileri şöyle:
250 BİN LİRANIN 32 GÜNLÜK MEVDUAT GETİRİSİ TABLOSU
17 Haziran 2025 tarihi itibarıyla 250 bin TL’lik mevduatın 32 günlük vadede sağlayacağı net kazançlara bakıldığında, en yüksek faizi veren banka yüzde 52 oranıyla Fibabanka oldu. Bu orana göre yatırımcının vade sonunda eline geçecek tutar 259.688 TL olurken, net kazancı 9.688 TL olarak hesaplandı.
Fibabanka’yı yüzde 51 faiz oranıyla ING Türkiye izledi. ING'nin sunduğu getiriyle 250 bin TL’lik birikim 32 gün sonunda 259.501 TL’ye ulaşıyor ve yatırımcıya 9.501 TL net kazanç sağlıyor.
Üçüncü sırada ise QNB Finansbank yer aldı. Banka, yüzde 50,25 faiz oranıyla 32 gün sonunda toplamda 9.362 TL kazanç sunuyor ve mevduat tutarı 259.362 TL’ye çıkıyor.
DenizBank, yüzde 49,5 faiz oranıyla 32 gün sonunda 9.222 TL kazanç sağlarken, Akbank ve Yapı Kredi aynı oranda faiz (%49) sunarak yatırımcısına 9.129 TL kazandırıyor.
Garanti BBVA, yüzde 47 faiz oranıyla 8.756 TL’lik bir getiri sağlarken; Halkbank, yüzde 42 faizle 250 bin TL’lik yatırım için 7.825 TL net kazanç sunuyor.
Türkiye İş Bankası, yüzde 39,5 faiz oranıyla yatırımcısına 7.359 TL kazandırırken, Ziraat Bankası ise listedeki en düşük faiz oranını sunan banka oldu. Ziraat’in yüzde 35 seviyesindeki faiz oranı, 32 gün sonunda 6.521 TL net kazanç sağlıyor.
GETİRİ HESAPLAMASINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Uzmanlar, yatırımcıların sadece faiz oranına değil, brüt ve net getiri farklarına da dikkat etmeleri gerektiğini vurguluyor. Stopaj oranı ve vade süresine bağlı olarak elde edilecek kazançlar değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, yatırımı yapmadan önce güncel verilerle birebir karşılaştırma yapılması tavsiye ediliyor.