Merkez Bankası Kararı Öncesi Mevduatta Oranlar Arşa Çıktı

Birçok özel ve kamu bankası, 32 gün vadeli mevduat hesabı için güncel oranlarını duyurdu. Yatırımcıların en çok tercih ettiği vadelerden biri olan 1 ay için, 250 bin TL’lik yatırımla elde edilecek net kazançlar da hesaplandı.

Bayram öncesi yüzde 53’e kadar çıkan faiz oranları, bazı bankalarda yaklaşık 1 puanlık gerileme gösterdi. Ancak hala yüzde 50’nin üzerinde faiz sunan bankalar bulunuyor. 250 bin TL’lik birikimini kısa vadede değerlendirmek isteyenler için bankaların sunduğu 32 günlük net kazanç verileri şöyle: