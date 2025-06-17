Altın O Tarihte Çok Sert Fırlayacak
Bank of America'dan altın piyasasına çarpıcı uyarı geldi. Küresel belirsizlikler ve ABD'nin büyüyen borç yüküyle birlikte, ons altının 12 ay içinde 4.000 dolara ulaşabileceği tahmin ediliyor. Kısa vadede ise satış baskısı riski dikkat çekti.
Orta Doğu’da İran-İsrail gerilimi 5. gününe girerken, küresel piyasalarda belirsizlik rüzgarları esiyor. Jeopolitik risklerin tırmandığı bu dönemde yatırımcıların gözü yine güvenli liman olan altında. Fiyatlar yükseliş eğilimindeyken, ABD merkezli finans devi Bank of America'dan dikkat çeken bir altın tahmini geldi.
BANK OF AMERICA’DAN 'SATIŞ BASKISI' UYARISI
Bank of America analistleri, İran-İsrail krizinin ilk etkisiyle altın fiyatlarının artış gösterdiğini ancak bu yükselişin kalıcı olmayabileceğini belirtti. Analistlere göre, yaşanan kaos kısa vadede yükselişe zemin hazırlasa da, çatışmanın petrol arzını ciddi şekilde etkilememesi durumunda altında tekrar satış baskısı görülebilir.
GÖZLER ABD EKONOMİSİNDE
Banka, jeopolitik olayların ötesinde altın piyasasının daha çok ABD ekonomisindeki gelişmelerden etkileneceğini vurguladı. Özellikle büyüyen kamu borcu, FED politikaları ve Hazine Bakanlığı’nın müdahaleleri, altının yönünü belirleyecek başlıca unsurlar arasında gösterildi.
12 AYDA 4 BİN DOLAR TAHMİNİ
Bank of America, önümüzdeki 12 ay içinde ons altının 4.000 dolar seviyesine ulaşabileceğini öngörüyor. Bu tahminin temelinde, altının küresel parasal sistemdeki rolünün giderek artması, yatırımcı talebinin yükselmesi ve merkez bankalarının rezervlerinde altına daha fazla yer vermesi yatıyor.
ALTININ REZERVDEKİ PAYI ARTIYOR
2024 verilerine göre, altın küresel resmi rezervlerin yüzde 20’sini oluşturdu. Bu oranla yüzde 16’lık paya sahip Euro’yu geride bırakmayı başaran altın, Amerikan dolarının ardından ikinci sıraya yerleşti. Analistler, yatırımcıların portföylerinde altına ortalama yüzde 3,5 oranında yer verdiğini ve bunun da makul bir seviye olduğunu belirtiyor.
YATIRIMCILAR İÇİN YOL HARİTASI NETLEŞİYOR
Uzmanlar, kısa vadeli dalgalanmalara karşı temkinli olunması gerektiğini hatırlatırken, uzun vadede altının stratejik bir varlık olarak öneminin artacağını vurguluyor. Jeopolitik riskler kadar, ekonomik göstergeler ve para politikaları da altın fiyatlarının seyrinde belirleyici olacak.