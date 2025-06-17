Altın O Tarihte Çok Sert Fırlayacak

ALTININ REZERVDEKİ PAYI ARTIYOR

2024 verilerine göre, altın küresel resmi rezervlerin yüzde 20’sini oluşturdu. Bu oranla yüzde 16’lık paya sahip Euro’yu geride bırakmayı başaran altın, Amerikan dolarının ardından ikinci sıraya yerleşti. Analistler, yatırımcıların portföylerinde altına ortalama yüzde 3,5 oranında yer verdiğini ve bunun da makul bir seviye olduğunu belirtiyor.



