Yalı Çapkını vedaya hazırlanırken Mert Ramazan Demir'den yeni anlaşma

Yakın bir zamanda Yalı Çapkını dizisi sezon finali ile ekrana veda edecek. Dizinin başrol oyuncusu Mert Ramazan Demir ise kariyerindeki başarılı çıkışını sürdürüyor. Son olarak, Demir'in yeni bir sözleşmeye daha imza attığı haberi geldi.

Mert Ramazan Demir, Yalı Çapkını dizisindeki performansıyla izleyicilerden büyük beğeni toplamış ve kariyerinde önemli bir adım atmıştı. Yeni sözleşme ile birlikte Demir'in kariyerindeki ivmenin daha da artması bekleniyor.

REKLAM ANLAŞMASINI YENİLEDİ

Yalı Çapkını dizisiyle kariyerindeki yükselişini sürdüren Mert Ramazan Demir'in yüzü olduğu içecek markasıyla anlaşması kampanyanın başarısı nedeniyle bir yıl daha uzatıldı.

Mert Ramazan Demir ekrandaki başarısını reklam dünyasında da sürdürüyor. 26 yaşındaki oyuncunun geçen yıl Dimes markasıyla yaptığı reklam kampanyası büyük ilgi gördü. Marka bu başarı üzerine Mert Ramazan Demir’le bir yıl daha sözleşme imzaladı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Genç yıldız kampanya kapsamında yeni çıkacak bir ürün için haftaya sete giriyor. Kulislerde yabancı bir yönetmenle çok büyük bütçeli bir reklam çekileceği konuşuluyor. Projenin devamının da geleceği öğrenildi.