Emekli maaş zammında yeni ipuçları ortaya çıktı: İşte olası rakamlar...

Tahmin gerçekleşir de temmuz ayında SSK ve Bağkur emeklisine yüzde 26 zam ve yüzde 15 refah payı verilirse 10 bin lira olan emekli maaşı 14 bin 490 liraya, 15 bin lira olan emekli maaşı 21 bin 735 liraya, 20 bin lira olan emelli maaşı 28 bin 980 liraya çıkacak.