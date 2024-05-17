Bir dönem sokaklarda yaşıyordu: Arda Kural'ın son hali görenleri şaşırttı
Bir dönem yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle sokaklarda yaşayan ünlü oyuncu Arda Kural'ın eski günlerine geri döndüğü iddia edildi. Geçtiğimiz gün görüntülenen Arda Kural'ın son hali dikkat çekti.
Emret Komutanım, Lise Defteri ve Eyvah Kızım büyüdü yapımlarıyla tanınan ve “Yerli Leonardio DiCaprio” olarak anılan Arda Kural, psikoz teşhisi konulmasının ardından uzun süre sağlık sorunları yaşamıştı.
Sağlık sorunları yüzünden tedavi gören, kilo alan ve ekranlara ara vermek zorunda kalan Arda Kural zor günleri geride bırakmaya çalışıyor.
Yakışıklılığı ile genç kızların gönlünde taht kurmayı başarmış olan Arda Kural'ın eski kötü günlerine döndüğü iddia edildi.
Fazla kilolarından kurtulup saç ektirdiği gözlemlenen Kural'ın son hali kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Kural'ın son halini görenler, "Bir an evvel topla kendini", "Kumaşı kaliteli", "Dön artık ekranlara", "Zayıfla dedik ama bu kadar da değil" şeklinde yorumlar yapıldı.
İşte Arda Kural'ın son görüntüsü...