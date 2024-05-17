Bir dönem sokaklarda yaşıyordu: Arda Kural'ın son hali görenleri şaşırttı

Bir dönem yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle sokaklarda yaşayan ünlü oyuncu Arda Kural'ın eski günlerine geri döndüğü iddia edildi. Geçtiğimiz gün görüntülenen Arda Kural'ın son hali dikkat çekti.

Bir dönem sokaklarda yaşıyordu: Arda Kural'ın son hali görenleri şaşırttı - Resim: 1

Emret Komutanım, Lise Defteri ve Eyvah Kızım büyüdü yapımlarıyla tanınan ve “Yerli Leonardio DiCaprio” olarak anılan Arda Kural, psikoz teşhisi konulmasının ardından uzun süre sağlık sorunları yaşamıştı.

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Bir dönem sokaklarda yaşıyordu: Arda Kural'ın son hali görenleri şaşırttı - Resim: 2

Sağlık sorunları yüzünden tedavi gören, kilo alan ve ekranlara ara vermek zorunda kalan Arda Kural zor günleri geride bırakmaya çalışıyor.

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Bir dönem sokaklarda yaşıyordu: Arda Kural'ın son hali görenleri şaşırttı - Resim: 3

Yakışıklılığı ile genç kızların gönlünde taht kurmayı başarmış olan Arda Kural'ın eski kötü günlerine döndüğü iddia edildi.

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Bir dönem sokaklarda yaşıyordu: Arda Kural'ın son hali görenleri şaşırttı - Resim: 4

Fazla kilolarından kurtulup saç ektirdiği gözlemlenen Kural'ın son hali kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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Bir dönem sokaklarda yaşıyordu: Arda Kural'ın son hali görenleri şaşırttı - Resim: 5

Kural'ın son halini görenler, "Bir an evvel topla kendini", "Kumaşı kaliteli", "Dön artık ekranlara", "Zayıfla dedik ama bu kadar da değil" şeklinde yorumlar yapıldı.

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Bir dönem sokaklarda yaşıyordu: Arda Kural'ın son hali görenleri şaşırttı - Resim: 6

İşte Arda Kural'ın son görüntüsü...

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