Karar Resmi Gazete'de: 28 Şubat davası hükümlülerine af

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, müebbet hapis cezasına çarptırılan 28 Şubat hükümlülerinin cezası kaldırıldı.

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Karar Resmi Gazete'de: 28 Şubat davası hükümlülerine af

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Şubat davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan hükümlülerin cezalarını kaldırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, 28 Şubat davası sanıklarının kalan cezaları kaldırıldı.

Karara göre, Fevzi Türkeri, Yıldırım Türker, Cevat Temel Özkaynak, Erol Özkasnak, Çevik Bir, Haci Sülük, Aliefter Aslan, Avni Yılmaz, Sevda Yüksel, Gülbey Sarıoğlu, Süleyman Tuna, Abdulhekim Yılmaz, Çetin Doğan ve Aydan Erol'un kalan cezaları kaldırıldı.

Karar Resmi Gazete'de: 28 Şubat davası hükümlülerine af - Resim : 1

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28 Şubat Resmi Gazete Af Çetin Doğan
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