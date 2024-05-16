Ovacık Şehir Hastanesi inşaatında, paslı demir kullanıldığı iddia edildi

Sağlık Bakanlığı yatırım programında yer alan Tunceli Ovacık 10 Yataklı İlçe Entegre Hastanesi'nin proje ve ihale işlemleri 17 Mart 2023 tarihinde tamamlandı, yer teslimi yapıldı ve mevsim şartlarının uygun olmasına göre yapım çalışmalarına başlanılacağı Tunceli Valiliği sitesinden de duyuruldu.

Gazete Duvar’dan Duygu Kıt’ın haberine göre, 16 Kasım 2022 tarihinde ilana açılan, 12 Aralık 2022’de ihale işleri tamamlanan, 7 Nisan 2023 tarihinde çalışmalarına başlanan ve yer tesliminden sonra 500 takvim günü içinde teslim edilecek olan hastanenin inşaatı, yaklaşık bir yıl boyunca durdu.

Yetkililer, inşaatın gecikme sebebi olarak, FEDAŞ işçileri grevini, elektrik aksaklıklarını, kış mevsimi şartlarını ve inşaatın başlaması için gerekli olan ancak geç verilen ruhsatı göstermişlerdi. Uzun bir süre duran inşaatın temel demirleri, mevsim şartları dolayısıyla paslanmış, bölgede yaşayanlar yetkililere duruma ilişkin bilgi vermişti. Geçtiğimiz günlerde yapımına tekrar başlanan hastane inşaatında, temelde bulunan paslanmış demirlerin sökülmeden inşaata başladığını iddia eden bölge yaşayanları duruma tepki gösterdi.

"İLK DEPREMDE HASAR GÖREBİLİR, KAYGILIYIZ"

İsmini vermek istemeyen ilçe esnafı, inşaatın son durumuna ilişkin şu bilgileri verdi: “

Hastane inşaatı yapımında kullanılan ve paslanan demirler olduğu gibi kullanılıyor. Başka hiçbir faaliyet yok. İnşaata gittiğimizde bir iş makinesi oradaydı. Silerek belki birkaçını üstünkörü yapmışlardır ama hepsi oksitlenmiş şekilde duruyor. Sonuçta burası halkın yeri. İlçemiz deprem kuşağında. Halk sağlığına katkı sağlayacak bir yerin bu derece baştan savma yapılması bizi tedirgin ediyor. Hizmet alacağımız en acil sağlık merkezimiz orası. Bunun da temelinin şimdiden böyle yapılması geleceğe yönelik riskli. İlk depremde hasar görebilir. Kaygılıyız.”

"BUNLAR, RİSKLİ İNŞAAT FAALİYETLERİDİR"

İsmini vermek istemeyen bir diğer Ovacıklı ise konuya ilişkin yetkili makamlara dilekçeyle bildirim yaptığını belirterek, yetkililerden çözüm beklediklerini ifade etti ve şunları kaydetti:

“Ovacık hastane inşaatının uzun zaman durması nedeniyle açıkta kalan ve oksitlenen paslı demirlerin yapı tekniğine ve usulüne uygun olarak düzeltilmediğini gözlemledik. Bunlar, riskli inşaat faaliyetidir. Bu durumun ilgililer ve yetkililer tarafından düzeltilmesini sağlamak için önce sosyal medya hesaplarından akabinde resmi yazılı başvuru ile Ovacık Kaymakamlığı ve Tunceli Valiliği’ne başvurumuzu yaptık.”

"PASLI OLDUĞU İDDİA EDİLEN DEMİRLERİN TAMAMI DEĞİŞTİRİLDİ"

İddiaları yanıtlayan Tunceli İl Sağlık Müdürlüğü İnşaat Birimi yetkilileri ise inşaat yapımının kendileriyle bir bağı olmadığını direkt olarak bakanlık yetkisinde yapıldığını aktararak şunları söyledi:

“Söz konusu durumla ilgili firma, bakanlığımızın kontrolü dahilinde. Paslı olduğu iddia edilen demirlerin tümünün değişimi yapıldı. O şekilde işlemlere başlandı. Hepsinin video, kamera, fotoğrafları mevcut. Zaten ilçede de bu konuda bir hassasiyet vardı. Hepsinin sıkıntıları giderildi diye bilgimiz var. Bu bilgilerin hepsi yine bakanlığa iletildi diye bilgimiz var.”

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BAŞKANI UYARDI: KULLANILMAMASI GEREKİR

Tunceli İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Düzgün Kal ise inşaat tekniğine ilişkin olarak şu bilgileri verdi:

“İlimizde kış şartları ağır geçiyor. Genelde kıştan kalan demirleri sadece pas atmışsa, pas giderici sürerek kullanıyoruz. Ancak demirlerdeki pas, çapak bağlamışsa o zaman demirlerin değişmesi ve kullanılmaması gerekir. Bunu değerlendirmek için de demirlerin incelenmesi gerekiyor.”