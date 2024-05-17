Saadet Partili sandık görevlilerini öldürmüştü: Cumhurbaşkanı affından yararlandı

ERSAN KINIK / GERÇEK GÜNDEM

2019 yılında gerçekleştirilen 31 Mart yerel seçimlerinde Malatya’nın Pütürge ilçesinde oy verme işlemi sırasında yanında geldiği yaşlı kişinin oy kullanabilmesi için kabine birlikte girmek isteyen seçmenlere, iddiaya göre sandık başında görevli Saadet Partili İlyas Aktaş’ın karşı çıkması üzerine tartışma çıkmıştı.

Tartışma, müşahit olarak sandık başında bulunan Aktaş’ın babası Ali Aktaş ile amcasının oğlu Hasan Aktaş ve yaşlı kişinin yanındakilerin karışması ile kavgaya dönüşmüş ve Sadet Partili sandık görevlisi İlyas Aktaş ve Ali Aktaş, silahla vurularak hayatını kaybetmişti.

İlyas Aktaş ve Ali Aktaş’ı öldürdüğü belirtilen Hacı Sülük, Ömer Sülük ve Abdülkadir Sülük tutuklanarak cezaevine gönderilmiş ve yargılandıkları davada müebbet hapis cezasına çarptırılmışlardı.

CUMHURBAŞKANI AFFINDAN YARARLANACAK

Kamu görevi nedeniyle kasten öldürme suçundan 2 kez müebbet hapis, ruhsatsız silah taşıma suçundan 10 ay, kasten yaralama suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Hacı Sülük, gece yarısı yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ndeki aftan yararlanarak tahliye edilecek.

Kaynak: Gerçek Gündem