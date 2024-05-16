CHP'den Kobani Davası kararlarına tepki: AKP ve normalleşme sözcüklerinin birbirine mesafesi...

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Kobani Davası'nda çıkan kararlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Günaydın tarafından yapılan açıklamada, “AKP ve normalleşme sözcüklerinin birbirine mesafesini göstermesi bakımından “tarihidir” denildi.

Son Güncelleme:
CHP'den Kobani Davası kararlarına tepki: AKP ve normalleşme sözcüklerinin birbirine mesafesi...

Eski HDP eş başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da yargılandığı 108 sanıklı Kobani davasında karar çıktı.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, silahlı terör örgütü üyeliğinden 10 yıl hapis cezası aldı. Demirtaş’a 42 yıl 6 ay, Yüksekdağ’a ise 30 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

CHP İstanbul Milletvekili ve Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın sosyal medya hesabı üzerinden Kobani Davası’ndan çıkan kararlarla ilgili paylaşımda bulundu.

Gökhan Günaydın X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda ‘normalleşme’ anımsatması yaptı.

“AKP VE NORMALLEŞME”

CHP’li Gökhan Günaydın yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Kobani kumpas davası kararları, bir taraftan Türkiye’nin çağdaş hukuk devletinden ne denli uzaklaştığını diğer taraftan da AKP ve normalleşme sözcüklerinin birbirine mesafesini göstermesi bakımından “tarihidir.”

Etiketler
Kobane Davası CHP Gökhan Günaydın
Son Güncelleme:
Bakırhan ve Hatimoğulları'nda 'Kobani' kararlarına tepki: Bu bir yol ayrımıdır, bu karar yok hükmündedir Bakırhan ve Hatimoğulları'nda 'Kobani' kararlarına tepki
DEM Parti MYK olağanüstü toplanıyor DEM Parti MYK olağanüstü toplanıyor
Yalı Çapkını vedaya hazırlanırken Mert Ramazan Demir'den yeni anlaşma Yalı Çapkını vedaya hazırlanırken Mert Ramazan Demir'den yeni anlaşma
Herkes NOW TV'de yayımlanacak sanıyordu! Kenan İmirzalıoğlu'nun adresi belli oldu Herkes NOW TV'de yayımlanacak sanıyordu! Kenan İmirzalıoğlu'nun adresi belli oldu
ÇOK OKUNANLAR
Selçuk Geçer, 'bu fırsatı kaçırmayın' dedi: Satın! Selçuk Geçer, 'bu fırsatı kaçırmayın' dedi
Kobani Davası'nda karar günü: Mahkemeden ceza yağdı! Demirtaş ve Yüksekdağ'a büyük cezalar Kobani Davası'nda karar günü: Mahkemeden ceza yağdı!
Tarih verildi: İstanbul dahil 60 il için kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul dahil 60 il için kuvvetli yağış uyarısı!
"Miras peşinde koşmayacağım" demişti: Gazinocular Kralı Aslan’ın torunu icralık oldu Gazinocular Kralı Aslan’ın torunu icralık oldu
Yerlikaya talimat verdi: Soylu’ya yakın müdüre plaka soruşturması! Soylu’ya yakın müdüre plaka soruşturması!