CHP'den Kobani Davası kararlarına tepki: AKP ve normalleşme sözcüklerinin birbirine mesafesi...

Eski HDP eş başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da yargılandığı 108 sanıklı Kobani davasında karar çıktı.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, silahlı terör örgütü üyeliğinden 10 yıl hapis cezası aldı. Demirtaş’a 42 yıl 6 ay, Yüksekdağ’a ise 30 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

CHP İstanbul Milletvekili ve Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın sosyal medya hesabı üzerinden Kobani Davası’ndan çıkan kararlarla ilgili paylaşımda bulundu.

Gökhan Günaydın X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda ‘normalleşme’ anımsatması yaptı.

“AKP VE NORMALLEŞME”

CHP’li Gökhan Günaydın yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Kobani kumpas davası kararları, bir taraftan Türkiye’nin çağdaş hukuk devletinden ne denli uzaklaştığını diğer taraftan da AKP ve normalleşme sözcüklerinin birbirine mesafesini göstermesi bakımından “tarihidir.”