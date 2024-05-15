Sarımsakların içi çabuk mu geçiyor? Sarımsakları uzun süre taze tutan yöntem

Tüm bu yöntemleri uygulayarak, sarımsakları uzun süre taze tutabilir ve yemeklerinizde her zaman taptaze sarımsak kullanabilirsiniz.

Sarımsak, mutfakların vazgeçilmez bir malzemesidir ve yemeklere lezzet katar. Ancak sarımsakların içi maalesef çabuk geçebilir. Bu durum, sarımsağın tazeliğini ve lezzetini kaybetmesine neden olabilir. Peki, sarımsakları uzun süre taze tutmanın bir yolu var mıdır?

SARIMSAKLAR NASIL SAKLANIR?

Tek tek ayırarak saklama yöntemi:

Sarımsak bilindiği üzere birçok dişten meydana gelen bir yiyecektir.

Bunun için sarımsakları tek tek dişler halinde ayırın.

Diğer bir yöntemde ise tek tek ayırdığınız sarımsakların kabuklarını da soyabilirsiniz.

Gerek kabuğunu soyarak gerekse de soymayarak tercih size kalmış, sarımsakları temiz cam bir kavanoz da hava almayacak şekilde buzdolabında muhafaza edebilirsiniz.



Sarımsakları rendeleyerek saklama yöntemi:

Buzdolabında pratik bir şekilde sarımsağı muhafaza etmenin bir diğer yolu da sarımsakları rendelemektir.

Bunun için dilediğiniz kadar sarımsağı tek tek ayırın ve kabuklarını soyun.

Kabuklarını soyduğunuz sarımsakları rende yardımıyla parçalara ayırın.

Rendelediğiniz sarımsakları temiz bir cam kavanoza koyun. Üzerine biraz zeytinyağı gezdirmek sarımsağın aromasının çıkması ve daha lezzetli hale gelmesi için uygulanacak bir yöntemdir.

Ardından rendeleyerek cam kavanoza koyduğunuz sarımsakları uzun bir süre buzdolabında muhafaza edebilirsiniz.

Sarımsak Buzlukta Saklanır Mı?

Sarımsak saklama koşullarından biri de buzlukta saklamaktır. Bu işlem hem yemek yaparken büyük bir kolaylık sağlar hem de sarımsağın bozulmasını önleyerek dayanma süresini uzatır.

Bu yöntemde sarımsakları tek tek ayırarak işe koyulmalısınız.

Ardından bu sarımsakların kabuklarını soyun.

Buzdolabı poşetinde ya da vakumlu poşetlere ayırdığınız bu sarımsakları koyun.

İhtiyacınız olduğunda direkt buzluktan alıp kullanabilirsiniz

Bir öneri olarak sarımsağı küçük adetler halinde hazırlayıp buluğa koyun. Ortalama 15-20 diş sarımsağı koymak birkaç ihtiyacı gidermek için yeterlidir sanırım. Buzluktan çıkardığınız sarımsakları buzdolabında da bekletebilirsiniz.

Kaynak: Haberturk.com, youtube.com