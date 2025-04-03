Rojda Demirer ve Alican Yücesoy’a Boykot Faturası, Hesapları Kapatıldı

Aybüke Pusat, Furkan Andıç ve Boran Kuzum gibi oyuncuların boykota destek vermelerinin ardından TRT ve Tabii’deki projelerden çıkarılmaları Türkiye gündemine boma gibi düşerken, şimdi de Rojda Demirer ve Alican Yücesoy’un X (Twitter) hesaplarının kapatıldığı ortaya çıktı.

'TWEETLERİM AMACINA ULAŞMIŞ'

Demirer ve Yücesoy hesaplarının kapatıldığını Instagram üzerinden duyurdu. Oyuncu Rojda Demirer, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda, “Tweetlerim amacına ulaşmış demek” diyerek, X hesabının kapatıldığını duyurdu. Demirer’in paylaşımına kullanıcılardan destek mesajı yağdı.

'ARTIK ORALARDA OLMAYACAĞIM'

Oyuncu Alican Yücesoy ise Instagram’dan yaptığı açıklamada, “Önce X’i boykot etmemiz gerekiyordu belki de. Beni oralarda ararsanız artık bulamayacaksınız” ifadelerini kullanarak, X platformunu eleştirdi.

BİR OYUNCU DA GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 'Nefret ve Ayrımcılık', 'Halkı Kin ve Düşmanlığa' tahrik suçlarından ‘boykot’ çağrısı yapanlara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, Şakir Paşa Ailesi Mucizeler ve Skandallar dizisinin başrol oyuncusu Cem Yiğit Üzümoğlu da gözaltına alındı.

Kaynak: Haber Merkezi