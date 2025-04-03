TRT Kadrodan Çıkarmıştı: Aybüke Pusat'ın Rol Arkadaşı Tolga Sarıtaş'tan Tepki Çeken Hareket
Boykot çağrısının ardından TRT'de rol aldığı diziden çıkarılan oyuncu Aybüke Pusat'a destek gelmeye devam ediyor. Rol arkadaşı Tolga Sarıtaş'ın sessizliği ise takipçilerinin tepkisini çekti. Ünlü isim gelen tepkiler sonrası çareyi yorumları kapatmakta buldu.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanmasıyla başlayan protestolar 2 Nisan'da ülke genelinde boykot çağrısına dönüştü. Boykota milyonlarca vatandaş destek verdi.
Ünlü oyuncu Aybüke Pusat da sosyal medya hesabından boykot için çağrıda bulundu. Pusat çağrısı sonucu TRT'nin 'Teşkilat' adlı dizisinin kadrosundan çıkarıldı.
TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Zahit Sobacı, Aybüke Pusat'ın Teşkilat dizisinden boykot çağrısı ile ilgili paylaşımları gerekçesiyle çıkarıldığını duyurdu.
Aybüke Pusat'ın işten çıkarılması büyük tepki çekti. Çok sayıda oyuncu destek mesajı paylaşırken rol arkadaşı Tolga Sarıtaş sessiz kaldı.
Tolga Sarıtaş'ın sessizliği takipçileri tarafından fark edildi ve sosyal medya hesabındaki paylaşımları yorum yağmuruna tutuldu.
Tolga Sarıtaş bu yorumlar sonrası sosyal medya hesabındaki fotoğraflarda yorumları kısıtladı.
Kaynak: Haber Merkezi