Teşkilat Dizisinden Bir 'Aybüke Pusat' Hamlesi Daha, Sadece 1 Gün Bekledi

Başrollerini Tolgahan Sarıtaş, Yunus Emre Yıldırımer, Tuvana Türkay, Serdar Yeğin’in paylaştığı TRT’nin 4 sezondur devam eden dizisi Teşkilat’ın başrol oyuncularından Aybüke Pusat, 2 Nisan tarihli ‘boykot’ için çağrı yapmıştı.

OYUNCU LİSTESİNDEN SİLİNDİ

Boykot çağrısı sonrasında Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılan ünlü oyuncuya, meslektaşlarından destekler art arda sıralanmıştı. Aybüke Pusat hakkında verilen karar sonrasında bir açıklama yapmazken, iddiaya göre dikkat çeken bir hamle daha geldi. Aybüke Pusat’ın oyuncu listesinden isminin silindiği iddia edildi.

SEVGİLİSİ DE ÇIKARILDI

Dizi kadrosundan çıkarılan Aybüke Pusat’a ‘Yanındayım gülüm’ notunu düşerek destek veren sevgilisi oyuncu Furkan Andıç da TRT’de yakında ekrana gelecek olan Muhabir dizisinin kadrosundan çıkarılmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi