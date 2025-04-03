Sevgilisi Aybüke Pusat'a Destek Veren Furkan Andıç da TRT'nin Dizisinden Çıkarıldı

Ünlü oyuncu Furkan Andıç, boykot paylaşımı nedeniyle Teşkilat dizisinden çıkarılan sevgilisi Aybüke Pusat'a destek vermişti. Furkan Andıç da TRT tabii’nin “Muhabir” dizisinin kadrosundan çıkarıldı.

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Sevgilisi Aybüke Pusat'a Destek Veren Furkan Andıç da TRT'nin Dizisinden Çıkarıldı

TRT'nin Teşkilat dizisinde Neslihan karakterini canlandıran ünlü oyuncu Aybüküe Pusat, Instagram hesabından 2 Nisan'da alışveriş yapılmamasına yönelik boykot çağrısına destek verdi. Pusat daha sonra bu paylaşımını kaldırsa da dizinin kadrosundan çıkarıldı.

Pusat'ın kadrodan çıkarılmasına tepkiler sürerken, oyuncu sevgilisi Furkan Andıç'tan destek paylaşımı geldi. Furkan Andıç, Pusat’a sosyal medyada “Yanındayım gülüm” diyerek destek verdi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; bu paylaşımın ardından Andıç, dün çekimlerine başladığı ve başrol oynadığı “Muhabir” dizisinin kadrosundan çıkarıldı. SO Medya imzalı dizide Andıç’ın 2 günlük çekimi çöpe atılacak. Furkan Andıç’ın yerine yeni oyuncu bulunması için de çekimlere ara verildi.

Furkan Andıç'tan Boykot Paylaşımı Nedeniyle Diziden Çıkarılan Sevgilisi Aybüke Pusat'a DestekFurkan Andıç'tan Boykot Paylaşımı Nedeniyle Diziden Çıkarılan Sevgilisi Aybüke Pusat'a DestekGüncel
Aybüke Pusat'a Destek Vermişti... Boran Kuzum da TRT Dizisinden ÇıkarıldıAybüke Pusat'a Destek Vermişti... Boran Kuzum da TRT Dizisinden ÇıkarıldıGüncel

Kaynak: Birsen Altuntaş

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