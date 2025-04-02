Aybüke Pusat'a Destek Vermişti... Boran Kuzum da TRT Dizisinden Çıkarıldı

Ünlü oyuncu Aybüke Pusat, 'boykot' paylaşımı nedeniyle TRT'nin Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılmıştı. Aybüke Pusat'a ünlü oyuncu Boran Kuzum'dan da destek gelmişti. Destek paylaşımı yapan Boran Kuzum, Pusat ile aynı kaderi yaşadı. Boran Kuzum, yarın sete çıkacak olan TRT tabii’nin “Bir Ruh Macerası” dizisinin kadrosundan çıkarıldı.

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Aybüke Pusat'a Destek Vermişti... Boran Kuzum da TRT Dizisinden Çıkarıldı

Aybüke Pusat, Instagram'dan yaptığı boykot paylaşımı sonrasında TRT 1'deki Teşkilat dizisi kadrosundan çıkarılmıştı. Pusat'ın diziden çıkarılmasına tepki yağarken, oyuncu Boran Kuzum da destek mesajı yayımladı.

Boran Kuzum, TRT’nin Teşkilat dizisinden çıkarılan Aybüke Pusat’a, “Canım, güzel insan” notuyla yaptığı paylaşımla destek verdi.

Aybüke Pusat'a Destek Vermişti... Boran Kuzum da TRT Dizisinden Çıkarıldı - Resim : 1

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Boran Kuzum da destek verdiği Aybüke Pusat ile aynı kaderi yaşadı. TRT’nin dijital platformu tabii için çekilecek dizinin 7 bölümünde yer alması planlanan Boran Kuzum’a bugün “gündem nedeniyle” kendisiyle çalışamayacakları iletildi.

Dizide Atıf Yılmaz'ı canlandıracak olan Boran Kuzum'a Deniz Baysal, Osman Sonant, Zafer Algöz, Saadet Işıl Aksoy eşlik edecek ve dizinin çekimleri yarın başlayacaktı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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