Şanlıurfa'da Kan Donduran Olay! 3 Yaşındaki Çocuğu Öldüresiye Darbetti, Gerekçesi 'Pes' Dedirtti

Şanlıurfa'da vicdanları yaralayan bir şiddet olayı yaşandı. 17 yaşındaki bir kişi, komşusunun 3 yaşındaki çocuğunu 'gürültü yaptığı' gerekçesiyle öldüresiye darbetti. Dalağı yırtılan çocuk hastanede tedaviye alındı. Dehşet dolu anlar ise kameraya yansıdı.

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Kan donduran olay Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde dün sabah saatlerinde meydana geldi. 17 yaşındaki S.U. isimli şahıs, apartman girişindeki merdiven önünde oyun oynayan çocukların gürültüsünden rahatsız olunca dışarı çıktı. S.U., evinin önünde oyun oynayan İ.G.'yi (3) ve kardeşini gürültü yaptıkları gerekçesiyle tekmelerle darbetti.

DALAĞI YIRTILDI

Aldığı darbe sonrası nefes almakta zorlanan çocuk, yere yığıldı. Ailesi tarafından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne götürülen İ.G.'nin dalağında yırtılma tespit edildi. Çocuk tedaviye alınırken, aile S.U.'dan şikayetçi oldu.

'GÜRÜLTÜ YAPINCA SİNİRLENDİM'

Gözaltına alınan S.U. ifadesinde, "Gürültü üzerine bir an sinirlenince dışarı çıkıp, önüme gelen çocuğa tekme attım. Çok pişmanım" dedi. Şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: DHA-İHA

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