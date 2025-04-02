Komşuların Kavgası Kanlı Bitti! Pompalı Tüfekle Kurşun Yağdırdı

Isparta'da husumetli komşular arasında çıkan kavgada kan döküldü. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada bir şahıs pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda 1'i çocuk 2 kişi yaralandı, ekipler soruşturma başlatıldı.

Komşuların Kavgası Kanlı Bitti! Pompalı Tüfekle Kurşun Yağdırdı

Isparta'da Yayla Mahallesi'nde 1605 Sokak'taki bir apartmanda saat 15.40 sıralarında komşular arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Fahri E. (66), pompalı tüfekle komşularına ateş açtı.

1'İ ÇOCUK 2 YARALI

Saldırıda Göfer E. (52) başından ve göğsünden ağır yaralanırken, A.E. (14) ise sağ kolundan ve koltuk altından yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Göfer E., Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, bilinci açık olan Ali E. ise Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Şüpheli Fahri E., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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