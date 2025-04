Boykot Çağrısı Sonrası Dünyaca Ünlü Müzik Grubu Muse İstanbul Konserini İptal Etti

Boykot çağrılarının ardından bir grup daha Türkiye konserini iptal etti. CHP lideri Özgür Özel’in ilan ettiği boykot çağrıları sonrası, konser organizasyonları da boykotlardan nasibini aldı.

DBL Entertainment’in düzenlediği konserler için için Robbie Williams, Muse ve Ane Brun gibi sanatçılar konserlerini iptal etmeleri için mesaj yağmuruna tutulmuştu.

Trevor Noah, Ane Brun gibi isimler sosyal medyadan yaptığı açıklamalarla konserlerini iptal ettiklerini duyurmuştu. Muse’a da iptal için çağrılar yapılırken, beklenen açıklama geldi.

Muse grubunun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Hayranlarımızın geri bildirimlerini dikkatlice değerlendirip, endişelerine tam olarak saygı göstererek, İstanbul'daki gösteriyi 2026'ya ertelendi; böylece DBL Entertainment'ın dahil olmayacağından emin olabiliriz. Devam eden desteğiniz için teşekkür ederiz, bizim için her şey demek. 2026'da görüşmek üzere!"

After careful consideration and hearing the feedback from our fans whilst fully respecting their concerns, our show in Istanbul will be now postponed until 2026 so we can ensure DBL Entertainment will not be involved.



Thank you for your ongoing support, it means everything to…