Kurban Kesmek Kimlere Vacip? Diyanet İşleri Başkanlığı Açıkladı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, kurban kesmek belirli şartları taşıyan Müslümanlar için malî bir ibadet niteliği taşıyor. Buna göre; akıl sağlığı yerinde olan, ergenlik çağına ulaşmış, seferi durumda bulunmayan ve temel ihtiyaçları ile borçlarından başka nisap miktarı mala sahip olan her Müslümanın kurban kesmesi vacip kabul ediliyor.

NİSAP MİKTARI NE KADAR?

Nisap miktarı, dinî ölçülere göre belirlenen bir zenginlik düzeyini ifade ediyor. Bu miktar, güncel olarak yaklaşık 80,18 gram altın veya bu değerde nakit para ya da eşyaya tekabül ediyor. Bu değere sahip olan bireylerin, üzerinden bir yıl geçmiş olması şartı aranmaksızın kurban ibadetini yerine getirmesi gerekiyor. Sahip olunan malın kazanç getirip getirmediği de bu yükümlülüğü etkilemiyor.

SEFERİ OLANLAR MUAFTIR

Diyanet'in açıklamasında dikkat çekilen bir diğer husus ise yolculuk halinde olan kişilerle ilgili. Seferi sayılan Müslümanların, bu şartları taşısalar bile kurban kesme yükümlülüğü bulunmuyor. Dolayısıyla bayram döneminde geçici süreyle şehir dışında olanlar bu ibadetten muaf tutuluyor.

DİNİ SORUMLULUKLAR GÜNDEMDE

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı öncesinde dini vecibelerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, kurban ibadetiyle ilgili detayları yakından takip ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı ise bu konuda merak edilenleri yanıtlayarak kamuoyunu bilgilendirmeye devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi