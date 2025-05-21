SGK Uzmanı Emin Yılmaz SSK, BağKur ve Memur Emekli Maaşını Tek Tek Hesapladı! İşte Emekli ve Memur Maaş Artış Oranları
Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca memur ve emekli gözünü maaş artışlarına çevirdi. SGK Uzmanı Emin Yılmaz, 2025 yılı Temmuz ayında yapılacak olası zam oranlarını hesapladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Emin Yılmaz’ın tahminlerine göre, yılın ilk 6 aylık döneminde oluşacak enflasyon oranı yüzde 17 ile 18 arasında değişebilir. Ocak-Nisan döneminde kesinleşen enflasyon oranı yüzde 13,36 olarak kaydedildi. Merkez Bankası’nın piyasa katılımcıları anketine göre ise Mayıs ayında yüzde 2,36, Haziran ayında ise yüzde 1,77 oranında enflasyon bekleniyor. Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda 6 aylık toplam enflasyon yüzde 18,09 seviyesine ulaşabilir.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE YÜZDE 18 ZAM BEKLENTİSİ
Emin Yılmaz’ın hesaplamalarına göre, yüzde 18,09 oranındaki enflasyon artışı doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak maaş artışları şöyle şekillenebilir:
Bağ-Kur (Esnaf): Güncel maaş 14.694 TL, Temmuz tahmini 17.350 TL
Bağ-Kur (Tarım): Güncel maaş 11.678 TL, Temmuz tahmini 13.790 TL
SSK 2000 Öncesi Emekli: Güncel maaş 10.173 TL, Temmuz tahmini 12.013 TL
SSK 2000 Sonrası Emekli: Güncel maaş 16.411 TL, Temmuz tahmini 19.379 TL
EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞINA YASAL DÜZENLEME GEREKİYOR
Halihazırda en düşük emekli maaşı 14.469 TL olarak uygulanıyor. Ancak kök aylığı 12.246 TL’nin altında olanlar için zam alınamama riski bulunuyor. Bu nedenle, en düşük emekli maaşının da yüzde 18,09 oranında artırılarak yaklaşık 17.086 TL’ye yükseltilmesi bekleniyor. Bu artışın gerçekleşebilmesi için ise yeni bir yasal düzenleme gerekiyor.
MEMURLARA TOPLU SÖZLEŞME FARKIYLA ZAM YOLDA
Memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranı, enflasyon farkının yanı sıra toplu sözleşme zammını da kapsıyor. 2025 yılının ilk yarısında memurlar yüzde 6 oranında zam almıştı. Temmuz ayında enflasyon farkı ve yüzde 5’lik toplu sözleşme zammı eklendiğinde toplam artış oranının yüzde 16,98’e ulaşabileceği öngörülüyor.
Memur ve memur emeklileri için Temmuz ayı maaş tahminleri ise şu şekilde:
Memur Emeklisi: Güncel maaş 19.615 TL, Temmuz tahmini 22.945 TL
Evli Memur: Güncel maaş 43.729 TL, Temmuz tahmini 51.154 TL
Bekar Memur: Güncel maaş 40.417 TL, Temmuz tahmini 47.279 TL
MERKEZ BANKASI ANKETİ BELİRLEYİCİ OLACAK
SGK Uzmanı Emin Yılmaz, Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketlerine özel bir önem atfediyor. Yaklaşık 70 kişilik bir uzman kadro tarafından hazırlanan bu anketlerde geçmiş dönemlerde yalnızca 2-3 puanlık sapmalar yaşandığı belirtiliyor. Bu da Temmuz ayında yapılacak zamlarla ilgili tahminlerin yüksek bir isabet oranına sahip olduğunu gösteriyor.
Zam oranlarına ilişkin nihai rakamlar ise TÜİK’in Haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından netlik kazanacak.