SGK Uzmanı Emin Yılmaz SSK, BağKur ve Memur Emekli Maaşını Tek Tek Hesapladı! İşte Emekli ve Memur Maaş Artış Oranları

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞINA YASAL DÜZENLEME GEREKİYOR

Halihazırda en düşük emekli maaşı 14.469 TL olarak uygulanıyor. Ancak kök aylığı 12.246 TL’nin altında olanlar için zam alınamama riski bulunuyor. Bu nedenle, en düşük emekli maaşının da yüzde 18,09 oranında artırılarak yaklaşık 17.086 TL’ye yükseltilmesi bekleniyor. Bu artışın gerçekleşebilmesi için ise yeni bir yasal düzenleme gerekiyor.