Ziraat Bankası 150 Gişe Memuru Alacak: Başvuru Şartları ve Sınav Detayları Açıklandı

Bankanın “Servis Görevlisi” unvanıyla istihdam edeceği yeni personeller, bankacılık ürünlerinin tanıtımı ve satışından operasyonel işlemlere kadar çeşitli görevlerde yer alacak. Alınacak personel, ilk etapta şubelerde banko asistanı olarak göreve başlayacak ve sonrasında boş pozisyonlara göre farklı birimlerde değerlendirilebilecek.

BAŞVURULAR SINIRLI İLLER İÇİN YAPILACAK

Adaylar, ilan edilen iller arasından sadece 1 il tercihi yapabilecek. Başvurduğu ilde ikamet eden adaylara öncelik verilecek ve mülakat sürecinde adayların ilgili ilde yaşayıp yaşamadıkları detaylı şekilde araştırılacak. Göreve başlayan adaylar, atandıkları şubede en az 3 yıl boyunca görev yapmakla yükümlü olacak.

İKİ AŞAMALI SINAV SÜRECİ UYGULANACAK

Ziraat Bankası’nın personel alım süreci, yazılı sınav ve mülakattan oluşan iki aşamalı bir sistemle yürütülecek. Yazılı sınav, İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle 28 Haziran 2025 Cumartesi günü saat 14.00'te, Ankara, İstanbul-Anadolu ve İstanbul-Avrupa sınav merkezlerinde yapılacak.

KİMLER BAŞVURABİLECEK?

Başvuru yapacak adayların taşıması gereken şartlar şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

01.01.1995 ve sonrası doğumlu olmak

Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen haklardan mahrum olmamak

Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olmak

Bankacılık Kanunu’na göre bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak

Görev yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak

Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış, erteletmiş veya muaf olmak

Ek-1 tablosunda belirtilen lisans bölümlerinden mezun olmak ya da 2025 yılı Ağustos ayı itibarıyla mezun olacağına dair belge sunmak

Daha önce Ziraat Katılım Bankası servis görevlisi sınavının mülakat aşamasında elenmemiş olmak

BAŞVURU SÜRECİ VE TARİHLER

Adaylar, başvurularını 21 Mayıs – 13 Haziran 2025 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi’nin https://ziraatbankisealim.istanbul.edu.tr internet sitesi üzerinden gerçekleştirecek. Başvuru esnasında son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf ve sınav başvuru formunun eksiksiz şekilde yüklenmesi gerekiyor.

Sınava katılmak isteyen adaylardan 900 TL sınav ücreti alınacak. Bu ücret yalnızca internet sitesi üzerinden banka/kredi kartı ile ödenebilecek. Farklı yollarla yapılan ödemeler geçerli sayılmayacak.

SINAV GİRİŞ BELGESİ VE KİMLİK ZORUNLULUĞU

Sınav giriş belgeleri 23 Haziran 2025 tarihinden itibaren yine aynı internet adresinden T.C. kimlik numarası girilerek temin edilebilecek. Sınav günü adayların, bu belgeyle birlikte fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet veya geçerli pasaport) ibraz etmesi zorunlu. Kimlik belgesi veya sınav giriş belgesi bulunmayanlar sınava alınmayacak.

SINAVDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

Adayların sınav salonuna cep telefonu, elektronik cihazlar, yiyecek-içecek, delici/kesici aletler gibi materyallerle girmesi yasak. Ayrıca sınava 15 dakikadan fazla geç kalan adaylar salona kabul edilmeyecek.

SINAV İÇERİĞİ VE DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Sınav, tek oturumda yapılacak ve 100 sorudan oluşacak. Toplam süre 120 dakika olarak belirlendi. Soru dağılımı şu şekilde olacak:

Genel Kültür: 15

Genel Yetenek: 35

Ekonomi: 20

Hukuk: 10

Muhasebe: 10

İşletme Finans: 10

Sınavda her bölüm için en az %50 başarı ve genel puanlamada en az 60 puan şartı aranacak. Sınav sonuçları İstanbul Üniversitesi’nin aynı internet adresi üzerinden duyurulacak.

İTİRAZLAR ÇEVRİMİÇİ YAPILABİLECEK

Yazılı sınav sonuçlarına itirazlar, İstanbul Üniversitesi Sınav Hizmetleri internet sitesi üzerinden çevrimiçi form doldurularak yapılabilecek. İtiraz süreci belirtilen yönergeler doğrultusunda takip edilecek.

MÜLAKAT SÜRECİ BANKA TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK

Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, Ziraat Bankası tarafından yürütülecek mülakat sürecine davet edilecek. Mülakat sonunda başarılı bulunan adaylar, Banka'nın uygun göreceği şubelerde görevlendirilecek.

Kaynak: Haber Merkezi