Tavuk Döner Yiyen 52 Kişi Zehirlendi: İkisinin Durumu Kritik

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, tavuk döner yiyen 52 kişi mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastanelik oldu. Güney Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir dönerci dükkanında meydana gelen olayda, zehirlenme belirtileri gösteren vatandaşlar hastaneye sevk edildi.

Tedavi gören hastalardan bazıları taburcu edilirken, kişinin durumu kritik olarak bildirildi. Dönerci dükkanı geçici olarak kapatıldı, soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA