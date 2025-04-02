Tavuk Döner Yiyen 52 Kişi Zehirlendi: İkisinin Durumu Kritik

Kocaeli’de bir restorandan tavuk döner yiyen kişiler dehşeti yaşadı. 52 kişi, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastanelik oldu. 2 kişinin durumu ise kritik.

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Tavuk Döner Yiyen 52 Kişi Zehirlendi: İkisinin Durumu Kritik

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, tavuk döner yiyen 52 kişi mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastanelik oldu. Güney Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir dönerci dükkanında meydana gelen olayda, zehirlenme belirtileri gösteren vatandaşlar hastaneye sevk edildi.

Tavuk Döner Yiyen 52 Kişi Zehirlendi: İkisinin Durumu Kritik - Resim : 1

Tedavi gören hastalardan bazıları taburcu edilirken, kişinin durumu kritik olarak bildirildi. Dönerci dükkanı geçici olarak kapatıldı, soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: İHA

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