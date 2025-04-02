Devrilen Kamyonun Sürücüsü Ağır Yaralandı

Kahramanmaraş’ta devrilen kamyon korku dolu anlar yaşattı. Feci kazada sürücü yaralandı.

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Devrilen Kamyonun Sürücüsü Ağır Yaralandı

Kahramanmaraş’ta kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Kaza, merkez Onikişubat ilçesi Tekir Mahallesi’nde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Göksun karayolunda 34 KRB 224 plakalı kamyon seyir halindeyken yağışlı havanın da etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırdı.
Devrilen kamyonun kenara çekilmesiyle kapanan yol ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA

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