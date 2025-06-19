ATM'lerden Artık Böyle Para Çekilecek! Yeni Dönem 8 Gün Sonra Başlıyor

ALMANYA VE İSPANYA ÖRNEK ÜLKELER ARASINDA

İspanyol El Pais gazetesine göre, İspanya’da tüm yeni ATM’ler 28 Haziran’dan itibaren bu standartlara uygun olarak kurulacak. Almanya merkezli Chip.de ise, ülkedeki yeni makinelerde sesli komut sistemlerinin devreye alınacağını ve tüm arayüzlerin sadeleştirileceğini belirtti.



