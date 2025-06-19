ATM'lerden Artık Böyle Para Çekilecek! Yeni Dönem 8 Gün Sonra Başlıyor
ATM'lerde 8 gün sonra devreye girecek yeni sistemle köklü değişiklik başlıyor. Yüksek kontrast ekran, sesli yönlendirme ve tekerlekli sandalye uyumu gibi özelliklerle artık para çekme işlemleri herkes için çok daha kolay ve erişilebilir olacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Bankacılık işlemlerinde önemli bir değişlik kapıda. 28 Haziran 2025 itibarıyla Almanya, İspanya gibi birçok Avrupa ülkesinde yeni nesil ATM’ler devreye giriyor. Bu dönüşüm, Avrupa Birliği Erişilebilirlik Yasası kapsamında hayata geçiriliyor ve özellikle fiziksel engelli bireyler için büyük kolaylıklar getirecek.
ARTIK ATM'LERDEN BÖYLE PARA ÇEKİLECEK
Yeni ATM’ler, yüksek kontrastlı ekranlar, büyük puntolu yazılar, kulaklıkla kullanılabilen sesli yönlendirme sistemleri ve tekerlekli sandalye erişimine uygun tasarımlar gibi pek çok özellikle donatılacak. Görme engelli bireyler için sesli sinyallerle yönlendirme yapılabilecek, kullanıcı dostu sade menülerle işlemler daha hızlı ve kolay hale getirilecek.
ALMANYA VE İSPANYA ÖRNEK ÜLKELER ARASINDA
İspanyol El Pais gazetesine göre, İspanya’da tüm yeni ATM’ler 28 Haziran’dan itibaren bu standartlara uygun olarak kurulacak. Almanya merkezli Chip.de ise, ülkedeki yeni makinelerde sesli komut sistemlerinin devreye alınacağını ve tüm arayüzlerin sadeleştirileceğini belirtti.
MEVCUT ATM’LER İÇİN 15 YILLIK UYUM SÜRECİ
Yeni düzenleme sadece yeni kurulan cihazlar için geçerli değil. Halihazırda kullanılan ATM'lerin de erişilebilirlik standartlarına uygun hale getirilmesi için 15 yıllık bir geçiş süreci tanınmış durumda. Böylece tüm Avrupa’da ATM kullanımında engellerin ortadan kaldırılması hedefleniyor.
ERİŞEBİLİRLİK YASASI SADECE ATM’LERLE SINIRLI DEĞİL
Erişilebilirlik Yasası, yalnızca ATM’lerle sınırlı kalmıyor. Otomatlar, bilet makineleri, ödeme terminalleri ve havaalanı check-in sistemleri de benzer şekilde erişilebilirlik kriterlerine göre yeniden tasarlanacak. Bu sayede Avrupa genelinde dijital hizmetlerin herkes için eşit şekilde erişilebilir hale gelmesi sağlanacak.